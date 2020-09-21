SANKON'dan hükümete dış politika desteği
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SANKON'dan hükümete dış politika desteği

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bent Ahlat, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde devletimizin ve hükümetimizin Türk halkının yüksek menfaatlerini de göz önünde bulundurarak hiç bir konuda taviz vermeyişi bizleri çok mutlu etmiştir" dedi.

SANKON'dan hükümete dış politika desteği
21.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:04

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bent Ahlat, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde devletimizin ve hükümetimizin Türk halkının yüksek menfaatlerini de göz önünde bulundurarak hiç bir konuda taviz vermeyişi bizleri çok mutlu etmiştir" dedi.

SANKON Yüksek İstişare Kurulu Başkanı iş adamı Bent Ahlat, son zamanlarda dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bent Ahlat, "SANKON Yüksek İstişare Kurulu Olarak Türkiye Cumhuriyeti devletimizin dış politikada almış olduğu kararları büyük bir kararlılıkla destekliyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde devletimizin ve hükümetimizin Türk halkının yüksek menfaatlerini de göz önünde bulundurarak hiç bir konuda taviz vermeyişi bizleri çok mutlu etmiştir. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'nun ve yönetim kurulu üyelerinin de bu süreçte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimize destek ve katkılarını da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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