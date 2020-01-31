SANKON'dan Hindistan Büyükelçiliği'ne ziyaret

31.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:29

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Hindistan Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.



SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'nu büyükelçilik misyon şefi birinci yardımcısı Vanaja K.Thekkat karşıladı. Ferudun Cevahiroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal bağlara değinerek her iki milletin de tarihten gelen köklü bağları olduğunu hatırlattı. SANKON olarak üye şirketler ile Türkiye ve Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi için Hindistan'a heyetlere göndermeye, Hindistan'dan gelecek olan heyetleri misafir etmeye hazır olduklarını ifade eden Cevahiroğlu, kendilerini karşılayan heyete ilgilerinden dolayı teşekkür etti.



Vanaja K. Thekkat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkilerimiz her geçen gün güçlenmektedir. Türkiye ile Dünya devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlayan çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu. Büyükelçilikte yapılan görüşmede ticaret ve ekonomi müsteşarı da hazır bulundu.



SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'nun Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ne yapmış olduğu ziyarette ekibi de hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA