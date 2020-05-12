SANKON'dan darbe söylemlerine tepki Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu darbe söylemlerine tepki gösterdi.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu darbe söylemlerine tepki gösterdi.

Son zamanlarda gündeme gelen darbe söylemlerine yönelik açıklama yapan SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, korona virüs salgını ile mücadele edilen günlerde bu konuların gündeme getirilmesi ve tartışılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ferudun Cevahiroğlu, "Son zamanlarda bir takım insanlar ve guruplar tarafından darbe söylemlerinin gündeme getirilmesi ve tartışılması kabul edilemez bir durumdur. Ülkemiz ve dünya devletleri aylardır korona virüs salgın hastalığı ile mücadele ederken içinde bulunduğumuz yüzyılda, 2020 Türkiye'sinde, Türk iş dünyası olarak darbe söylemlerinin konuşulmasına ve tartışılmasına hiç tahammülümüz yoktur. SANKON, kurumsal kimliği tüzel kişiliği binlerce üye şirketleri ile ülkemizde görev başında olan hükümetin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındadır. Halkımızın ve uluslararası toplumun şunu bilmesini isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, demokratik, çağdaş ve hukuk devletidir. Bu özelliğini tarihin her döneminde koruyacak ve bu ülkede asla darbe olmayacağı gibi hiç bir güç ve zihniyet buna cesaret edemeyecektir, aksi halde bedelini çok ağır ödeyeceklerdir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA