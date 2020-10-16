SANKON'dan Belarus'un yeni devlet başkanına tebrik açıklaması
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SANKON'dan Belarus'un yeni devlet başkanına tebrik açıklaması

16.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:19
SANKON'dan Belarus'un yeni devlet başkanına tebrik açıklaması

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Rüştü Balta, Belarus Devlet Başkanı seçilen Aleksander Lukaşenko'yu tebrik etti.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Rüştü Balta, Belarus Devlet Başkanı seçilen Aleksander Lukaşenko'yu tebrik etti.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Rüştü Balta Belarus'taki devlet başkanı seçimlerini değerlendirdi. Balta, SANKON adına yaptığı açıklamada, Belarus devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Aleksander Lukaşenko'yu tebrik ederek, "Belarus devlet başkanlığı seçimlerini yeniden Aleksander Lukaşenko'nun kazanmasından dolayı kendisini kutluyoruz. Türkiye ile Belarus arasında ekonomik ve ticari bağlarımız var. İlişkimiz bundan sonra ki süreçte de gelişecektir" dedi.

Fatih Rüştü Balta açıklamasında, SANKON Genel Başkanı iş Adamı Ferudun Cevahiroğlu'nun ilerleyen günlerde Belarusi'a bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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