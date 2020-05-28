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SANKON'da 200 ülke temsilcisinden oluşan Dış İlişkiler Kurulu oluşturuldu

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Yönetim Kurulu kararıyla 200 devletten katılımcının olacağı ve bin kişiden oluşan 'Dış İlişkiler Kurulu' oluşturuldu.

SANKON'da 200 ülke temsilcisinden oluşan Dış İlişkiler Kurulu oluşturuldu
28.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:29

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Yönetim Kurulu kararıyla 200 devletten katılımcının olacağı ve bin kişiden oluşan 'Dış İlişkiler Kurulu' oluşturuldu.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kılıç konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada SANKON yönetim kurulu kararıyla 200 dünya devletinden iş kadınları, iş adamları, CEO'lar, gazeteciler, ekonomistler akademisyenler, milletvekilleri, bakanlar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşan bin kişilik Dış İlişkiler Kurulu oluşturulduğu belirtildi.

Kurulun kuruluş amacını açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, "SANKON bünyesinde oluşturulan Dış ilişkiler kurulu Türkiye ile kendi ülkeleri arasında ki ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkilere katkı sağlayacak çalışmalar yapacaklardır. SANKON Dış ilişkiler kurulu üyeleri Türk şirketlerinin yurt dışında ki projelerde görev almaları Türkiye ile kendi devletleri arasında ithalat ve ihracat ilişkileri kurmak için girişimlerde bulunarak Türkiye ve kendi ülkelerinin ekonomisine katkı sağlayacaklardır" dedi.

Kurul başkanı eski Gana Ekonomi Bakanı oldu

Kurul başkanı ve yardımcılığını görevlerini eski Gana Ekonomi Bakanı Hon. Akwasi Opong Fosu'nun olduğunu açıklayan Kılıç, "Dış İlişkiler Kurulu Başkanlığına Gana Cumhuriyeti bir önceki dönem Ekonomi Bakanlığı yapmış tecrübeli isim Hon Akwasi Opong Fosu getirilmiştir Başkan yardımcılığına ise İran İslam Cumhuriyeti Tahran Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mostafa Hashemi getirildi. Kurul üyeleri her ay düzenli olarak kendi ülkelerindeki projeler hakkında SANKON Genel Başkanlığını bilgilendireceklerdir" ifadelerini kullandı.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise dünyada ki egemen ve bağımsız bütün devletlerin temsilcilerinin kurulda faaliyet gösterebileceğini belirterek, "Dış İlişkiler Kurulu egemen ve Bağımsız bütün devletlerinde faaliyet gösteren temsilcilikleri bulunan bir dünya kuruluşu olmuştur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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