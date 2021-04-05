SANKON, büyükelçiler ile bir araya geldi
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SANKON, büyükelçiler ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
SANKON, büyükelçiler ile bir araya geldi

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Hindistan Devleti Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda ile de konferansla görüşen Başkan Cevahiroğlu, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlayacaklarını belirtti.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Hindistan Devleti Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda ile video konferans ile buluşurken, Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Kasım Mohamad Salim Al Salhi'yi makamında ziyaret etti. Ferudun Cevahiroğl, Hindistan Devleti Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda ile iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla birlikte hareket etme kararı aldı. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Kasım Mohamad Salim Al Salhi ile yaptığı ziyarette ise yeni proje ve girişimlere açık ve hazır olduğunu ifade etti.

"Projelerde görev almaya hazırız"

Türkiye ile Umman Sultanlığı arasında ki ekonomik ticari ithalat ihracat kültürel ve siyasal ilişkilere değinen Ferudun Cevahiroğlu,"Her iki ülke arasında ki ilişkilerimiz üst düzeydedir. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Umman arasında ki ilişkilere çok önem veriyor ve bu ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla girişimlerde bulunmaya hazırız. SANKON yönetim kurulu olarak en kısa zamanda Umman Sultanlığ'na bir grup iş adamı ve iş kadını ile ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Umman Sultanlığı Orta Doğu'nun en istikrarlı ülkelerindendir. Türk şirketleri olarak Umman devletin deki projelerle yakından ilgileniyor ve projelerde görev almaya hazırız" dedi.

"Umman sizin ülkenizdir"

SANKON'a ziyaret için teşekkürlerini sunan Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Kasım Mohamad Salim Al Salhi, Türkiye ile Umman arasında çok köklü ve tarihi ilişkiler vardır ve bu ilişkiler her geçen gün daha da artmaktadır. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız. Sizi ve heyetinizi Umman Sultanlığında görmekten büyük memnuniyet duyarız Umman sizin ülkenizdir" diye konuştu. - İSTANBUL

SANKON, büyükelçiler ile bir araya geldi
SANKON, büyükelçiler ile bir araya geldi
SANKON, büyükelçiler ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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