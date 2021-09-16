SANKON Başkanı Cevahiroğlu: 'Türk şirketleri olarak Kamboçya Krallığı'nda inşaat, enerji, teknoloji ve sağlık gibi birçok alanda yatırımlar yapmaya... - Haberler Ekonomi
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SANKON Başkanı Cevahiroğlu: "Türk şirketleri olarak Kamboçya Krallığı'nda inşaat, enerji, teknoloji ve sağlık gibi birçok alanda yatırımlar yapmaya...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
SANKON Başkanı Cevahiroğlu:

Türkiye ve Kamboçya Krallığı'nın ekonomik ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla Kamboçya Krallığı'nın Ankara Büyükelçiliği ve Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) iş birliğinde Türkiye-Kamboçya İş Forumu düzenlendi.

Türkiye ve Kamboçya Krallığı'nın ekonomik ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla Kamboçya Krallığı'nın Ankara Büyükelçiliği ve Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) iş birliğinde Türkiye-Kamboçya İş Forumu düzenlendi.

SANKON ve Kamboçya Krallığı'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde Kamboçya Krallığı Ticaret Odası'nın katkıları ile her iki ülkenin ekonomik alanda ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye-Kamboçya İş Forumu düzenlendi. Ankara'da özel bir otelde düzenlenen hibrit katılımlı foruma, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'in yanı sıra; inşaat, enerji, teknoloji ve sağlık sektörlerinin temsilcileri katıldı.

Cevahiroğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu konferansımızın amacı Türkiye ile Kamboçya Krallığı arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaktı. Ben inanıyorum ki bugün çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. İki ülke arasında yapılan bu toplantı önümüzdeki günlerde her iki ülke arasında ticarete ve yatırıma dönüşecektir. Bu şekilde ülkeler arası ticari hacmimiz de güçlenecektir.

Biz Türk şirketleri olarak Kamboçya Krallığı'nın yatırım olanaklarını büyükelçilikten dinliyoruz. Bugün de Kamboçya Krallığı Ticaret Odası'ndan dinledik. Önümüzdeki günlerde Kamboçya Krallığı'ndan da kalkınma projeleri bize ulaştırıldığı takdirde biz SANKON üyesi Türk şirketleri olarak Kamboçya Krallığı'nda inşaat, enerji, teknoloji ve sağlık gibi birçok alanda yatırımlar yapmaya hazırız. Türk şirketleri ve Kamboçya şirketleri ortak çalışma ile her türlü ithalat ihracat yapmaya hazır."

Toplantının çok güzel olduğunu söyleyen Cevahiroğlu, "Aynı çalışmayı 100 dünya devleti ile yapacağız. Bir yıl boyunca SANKON dünyanın 100 devleti arasında bunun gibi ticaret ve iş forumu konferansları hayata geçirerek ülke ekonomisine dünya ekonomisine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

SANKON olarak çok heyecanlı olduklarını dile getiren Cevahiroğlu, "Panelistlerimiz burada konuşmalarını Türkiye'yi temsilen yaptılar. Her sektörden temsilci arkadaşlarımız burada Kamboçya Krallığı'nın karşısında kendi ülkelerini bizimle temsil ettiler. Biz de SANKON Yönetim Kurulu olarak Kamboçya Krallığı'nın karşısında Türkiye'yi temsil ettik. Bu onuru yaşadık. Ben inanıyorum ki Kamboçya ile ilişkilerimiz artarak devam edecek. Çok sayıda proje imzalamaya hazırız" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: SANKON Başkanı Cevahiroğlu: 'Türk şirketleri olarak Kamboçya Krallığı'nda inşaat, enerji, teknoloji ve sağlık gibi birçok alanda yatırımlar yapmaya... - Haberler Ekonomi
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