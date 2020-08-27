SANKO Üniversitesinde yüzde 100 doluluk sağlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarına göre yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte SANKO Üniversitesinde tüm bölümlerinde yüzde 100 doluluk sağlanmasının mutluluğu yaşanıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarına göre yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte SANKO Üniversitesinde tüm bölümlerinde yüzde 100 doluluk sağlanmasının mutluluğu yaşanıyor.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, geldikleri noktanın tesadüf olmadığını, doğru hedefler belirlemenin sonucunu aldıklarını söyledi.

Üniversitenin 2014 - 2015 akademik yılından bu yana eğitim verdiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, 2020 - 2021 dönemi için Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri ile bu yıl eğitime başlayacak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümleri kontenjanlarının tamamının ilk tercihte yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını kaydetti.

"Eğitim yolculuğumuzda, bölümlerimizin öğrenciler tarafından gördüğü rağbet, her dönem gurur kaynağımız oldu" diyen Prof. Dr. Dağlı,"Bu zor günler, hepimizi önceliğin insan sağlığı olduğu gerçeğiyle yüz yüze getirdi. Sağlık temalı bir üniversite olarak, sağlık sektöründeki gelişmeleri çok yakından takip ederek, geleceğin sağlık dünyasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gerek şehrimizden gerekse bölgemizden öğrencilerin ve ailelerin bizlere olan teveccühü, göğsümüzü kabartıyor. Geldiğimiz nokta tesadüf değil; doğru hedefler belirlemenin sonucunu aldık. Üniversitemiz kurulduğu günden beri mütevelli heyeti, akademik ve idari personeli, öğrenci ve velileriyle bir bütün olmanın bilinciyle hareket etmektedir. Bu başarıyı elde etmemizde en büyük katkıyı sağlayan Mütevelli Heyet Başkanımız ve SANKO Holding Yönetimine, akademik ve idari kadromuza, bizleri tercih ederek, SANKO Üniversitesi farkını yaşayacak öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum."

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. 2020-2021 akademik döneminde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA