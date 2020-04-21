SANKO Üniversitesinde immün plazma tedavisine başlandı Gaziantep'teki SANKO Üniversitesi Hastanesi Terapötik Aferez Ünitesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde immün plazma uygulamasına başlandı.

Gaziantep'teki SANKO Üniversitesi Hastanesi Terapötik Aferez Ünitesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde immün plazma uygulamasına başlandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, yazılı açıklamasında, iki binada hizmet veren hastanenin bir binasının salgın nedeniyle sadece koronavirüs tedavileri için ayrıldığını belirtti.

Hastalığın güncel tedavisinin immün plazma tedavisi olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"İmmün plazma tedavisi, alternatiflerden birini oluşturmaktadır. Bu tedavinin mantığı Kovid-19 hastalığını geçirip iyileşen kişilerden aferez yöntemiyle elde edilen plazma veya immünglobulin dediğimiz konsantrelerin kullanılması esasına dayanmaktadır. İmmün plazmanın, pozitif kişilerin tedavisinde kullanımıyla ilgili salgının başlamasıyla birlikte literatürde yapılan yayınlar mevcuttur. Bu yayınlarda bu yöntemin tedavide etkili olduğuna dair veriler mevcuttur. Bu bilgiler ışığında SANKO Üniversitesi Hastanesi Terapötik Aferez Ünitesi'nde Kovid-19 pozitif hastaların tedavisine yönelik olarak immün plazma, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda elde edilebilmektedir. Merkezimizin altyapısı bu işlemler için yeterli olup, günlük 4-5 hastaya kadar işlem yapma kapasitesine sahiptir. Ünitemiz 24 saat hizmet verebilmektedir."

Kaynak: AA