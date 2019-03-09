Sanko Üniversitesi Yavuzeli İlçesinde Konferans Düzenledi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosu, Yavuzeli İlçesi'nde "Ergen Çocuğunuzun Sağlığının Ne Kadar Farkındasınız" konulu konferans verdi.

Belediye Rumkale Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bu konferansları üniversitelerin görevleri arasında olan halkı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şişmanlığın büyük bir tehlike olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, "Önümüzdeki on yılda dünyanın en fazla mücadele etmek zorunda kalacağı sorunların başında gelen aşırı şişmanlık konusu bütün toplumlar için büyük bir tehlike" dedi.

Bu konuda en büyük risk grubu olan gençler ve ailelere büyük görevler düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Dağlı, gençlere şimdiden bazı alışkanlıklar kazandırılabilirse, obezite tehlikesinden de korunabileceklerini, bunun da beslenmeyle olduğu kadar fiziksel aktivitiyle de doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak da ergenliğin, yaşamda büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönemlerden birisi olduğuna dikkat çekti.

Ergenlik döneminde en önemli hedefin ergenin büyüme ve gelişmesinin sağlıklı olarak gerçekleşmesi olduğunu anlatan Prof. Dr. Budak, "Sağlığın temeli 'yeterli ve dengeli beslenmektir'. Türkiye'de ergenlerin yeterli ve dengeli beslenmemesinden kaynaklanan sağlık sorunları mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Yeterli ve dengeli beslenmemekten kaynaklanan ağlık sorunlarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Budak, "Ülkemizin kaynaklarınızdan yeterince ve bilinçli bir şekilde yararlanmıyoruz. Bu da sonuçta bizlere sağlık sorunları olarak dönüyor. Zayıflık ve şişmanlık, vitamin ve mineral yetersizlikleri, diş çürümeleri ülkemizde ergenlerin başlıca sağlık sorunlarıdır. Bu sağlık sorunlarının nedenlerinin başında; beslenme bilgi yetersizliği ve hatalı beslenme alışkanlıkları gelmektedir. Üniversitemiz tarafından düzenlenen bu etkinlik kapsamında ergenlerin yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgilendirilmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Öğr. Gör. İpek Katırcı Kırmacı da, ergenliğin yetişkinliğe ilk adım, çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresi olduğunu bildirdi.

"Bu geçiş evresi; bireyin kendi kendisiyle en çok meşgul olduğu, nasıl gözüktüğü ile ilgili endişelerinin en yüksek seviyede görüldüğü dönemdir" diyen Kırmacı, "Neredeyse, kendi benliğinde, aynaya her baktığında görüntüsü değişmekte ve büyük bir ihtimalle, orantısızlaşmakta, çirkinleşmektedir. Kolları bacakları büyür, kızlarda göğüsler gelişir, vücudun değişik yerlerinde kıllar çıkar, sivilceler oluşur ve bütün bu değişimler, yaşıtlarından çok farklı zamanlarda olabilir. Tüm bu fiziksel değişimler bireyde ruhsal değişimlere de yol açar. Ergenlik döneminde meydana gelen fiziksel ve ruhsal değişikliklerle baş etme yöntemlerinden biri de fiziksel aktivitedir. Fiziksel aktivite sağlık açısından faydalı olmasının yanı sıra, beden imajı algısını arttırılmasında, bireyin öz güveninin artmasında önemli bir yere sahiptir. Yapılan çalışmalarda kendine güven, beden imgesi ve egzersiz arasında olumlu bir ilişki, beden ağırlığı ile kendine güven arasında olumsuz bir ilişki olduğunu göstermiştir. Egzersiz sonucundaki beden imgesinin kendine olan güveni etkileyen en güçlü etken olduğu bulunmuştur. Özellikle kadınlar arasında yapılan çalışmalarda egzersiz yapmanın en belirgin sebebinin kilo kontrolü olduğu saptanmıştır. Ergenlik döneminde spora yönlendirilen bireyler üzerine yapılan bir diğer çalışmada da; fiziksel aktivite erkek ergenlerin benlik kavramlarının gelişmesi açısından etkili bulunmuştur. Diğer bir sonuç ise beden imgelerinden memnun olan öğrencilerin, okulda, sporda ve günlük hayatta daha güvenli olduklarını göstermiştir" diye konuştu.

Sunumların ardından Hemşirelik Bölümü Öğr. Görevlisi Zeynep Doğan, hemşirelik öğrencilerinden oluşan ekibi ile katılımcılardan dileyenlerin kan basıncı ölçümünü, mezura ile bel ölçümünü ve kan şekeri ölçümünü gerçekleştirdi.

Konferansa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu da katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA