SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı'dan 10 Kasım mesajı

08.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:16

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi dünyanın saygı ve takdirini kazanmış bir lidere sahip olmak, vefatının üzerinden 81 yıl geçmesine rağmen, millet olarak hepimiz için büyük bir gurur ve onur kaynağıdır" dedi.



Prof. Dr. Dağlı, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıkları, düşündükleri, kişiliği, askeri dehası, vatan sevgisi ve milletine olan inancıyla sadece dostları tarafından değil, savaştığı kişiler ve ülkelerden de takdir gördüğüne vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti toprağı üzerinde, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde bağımsız yaşayan her vatandaşın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve canlarını vermekten çekinmeyen tüm şehit ve gazilere minnet ve şükran borcu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası aklın ve ilmin aydınlattığı çağdaşlık yoludur. Büyük Önderimiz, 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir' sözlerinde de ifade ettiği gibi, onu yaşatmak demek, manevi mirasına sahip çıkmak, bağımsız Türk Devleti'ni sonsuza kadar yaşatmak demektir. SANKO Üniversitesi olarak vefatının 81'inci yılında Büyük Önder Atatürk'ü saygı, şükran ve minnetle anarken, mirasının emanetçisi gençler yetiştirmek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz. Halim Yağcıoğlu'nun dediği gibi, 'Fatih'ler Kanuni'ler ölmez, inanın Mustafa Kemal'ler tükenmez" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA