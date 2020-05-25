SANKO Üniversitesi'nde sanal konferans
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SANKO Üniversitesi'nde sanal konferans

Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Çocuk Hastanesi Koordinatör Diyetisyeni Doç. Dr. Nevra Koç, Türkiye'nin birçok alanda Avrupa'nın çok ilerisinde olmasına rağmen, yabancı dil konusunda yaşanan eksiklikten dolayı elde edilen başarıların uluslararası çevrelerde yeteri kadar ifade...

SANKO Üniversitesi'nde sanal konferans
25.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:58

Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Çocuk Hastanesi Koordinatör Diyetisyeni Doç. Dr. Nevra Koç, Türkiye'nin birçok alanda Avrupa'nın çok ilerisinde olmasına rağmen, yabancı dil konusunda yaşanan eksiklikten dolayı elde edilen başarıların uluslararası çevrelerde yeteri kadar ifade edilemediğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak'ın moderatörlüğünde, korona virüs salgını önlemleri kapsamında sanal ortamda düzenlenen "Pediatri Diyetisyeni Olmak" konulu konferansa konuk olan Doç Dr. Koç, öğrencilere tecrübelerini ve mezuniyet sonrası iş yaşamına yönelik önemli bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Efsun Karabudak, konferansı başlatırken yaptığı konuşmada, pediatrinin çok çalışılması gereken bir alan olduğunu belirterek, "Gittiğiniz yere bir meslek grubu olarak gidiyorsunuz ama kişiliğinizi, saygınlığınızı, etik değerlerinizi ve mesleğinizi öne çıkarmak için çok çalışmanız gerekiyor" dedi.

Her şeyin anahtarının çok çalışmak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karabudak, "Çok çalışırsanız başarıyı yakalamak daha kolay oluyor. Pediatri özel ve çok çalışılması gereken bir alan. Zorluğuna kapılmadan keyifle yapılmasını öneriyorum" diye konuştu.

Doç. Dr. Nevra Koç ise pediatrinin sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve diğer ülkelerde de az tercih edildiğine dikkat çekerek, "Zannetmeyin ki pediatri alanında çalışanlar sadece Türkiye'de az yetişiyor. Pediatri çok zor bir alan. Çocuk hastanesi özelinde de doktorlar, fizyoterapistler ve hemşireler pediatriyi pek tercih etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Pediatri Diyetisyenliği Derneği (PeDiDer) olarak bir yandan mesleği ulusal anlamda bir yerlere getirirken, diğer yandan uluslararası alanda Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu göstermeleri gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Koç, şöyle devam etti:

"Türkiye tedavide Avrupa'nın çok ilerisinde. Katıldığımız uluslararası toplantılarda Türkiye'de uzay çağındayız diyoruz. Klinik diyetetik tedavide biz bu çalışmaların çok ilerisindeyiz dediğimiz anlar oluyor. Tedavide Avrupa ülkelerinin çok ilerisindeyiz.

Yabancı dil konusundaki eksiğimiz kendimizi yurtdışına tanıtmamıza engel oluyor. Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca bir yandan kendilerini yetiştirirken diğer yandan da temel hedefleri yabancı dillerini geliştirmek olmalı. Zannetmeyelim ki Türkiye bu işin gerisinde, çok ilerideyiz."

Diyetisyenin aktif ve etkin bilim insanı olduğunun altını çizen Doç. Dr. Koç, "Diyetisyenler beslenme bilimini uygulayan insanlar olduğu için çalışma hayatınız boyunca alanınıza ilişkin gelişmeleri ve rehberleri çok iyi takip etmeniz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Yüksek lisans ve doktoranın gönüllülük işi olduğunu ancak, sahada iyi hizmet verebilmek için gelişmelerin iyi takip edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Koç, "Sahaya atıldığınızda öncelikli olarak kişiliğiniz ve karakterinizle kendinizi ortaya koymalısınız. Etik çerçevede mesleğinize her konuda sahip çıkarak ve çalışarak eğitimin bitmeyen bir süreç olduğunu bilerek fedakarca çalışmalısınız. Çalışma hayatı insan yaşamının önemli bölümünü oluşturmaktadır. O nedenle iş hayatında mutlu olmak insanın sosyal yaşamına da yansıyor" dedi.

Konferansa katılan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da verdiği bilgilerden dolayı Doç. Dr. Koç'a teşekkür ederek, konuşmacı ve katılımcıların bayramını kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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