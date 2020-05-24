SANKO Üniversitesi'nde sanal konferans
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SANKO Üniversitesi'nde sanal konferans

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, korona virüs salgını sonrası yeni dönemde laboratuvar çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi'nde sanal konferans
24.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:44

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, korona virüs salgını sonrası yeni dönemde laboratuvar çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği, Bilimsel Araştırma Topluluğu ve İnovasyon Kulüplerinin destek verdiği 'Sanal Konferans'a konuk olarak Almanya TRON Enstitüsü İmmünoterapi Geliştirme Merkezi Eş Başkanı Dr. Mustafa Diken katıldı.

Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi ve Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Merve Karaal'ın moderatörlüğünü yaptığı konferansa katılan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, korona virüs salgınıyla birlikte toplumların sosyal ve ekonomik yapılarının yanı sıra, insanların hayata bakış açılarının da değiştiğine dikkat çekti.

Korona virüs ile birlikte dünyada pek çok şeyin değiştiğini ve salgının, insanların hayata bakış açılarını, toplumların sosyal yaşamlarını ve ekonomik yapılarını değiştirdiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, "Altı ay veya üç yıl sonra korona virüsten tamamen kurtulmuş olsak bile dünya toplumlarına olumlu veya olumsuz çok fazla şey öğretti. Bunları fırsata çevirip çevirmemek insanların elinde" dedi.

"Üç ay önce tıp biliminin nerelere geldiğini, kişiselleştirilmiş tıpta farklı alanlara yöneleceğimizi düşünürken yıllar öncesinden bildiğimiz bir virüsün dünyaya neler çektirdiğine hepimiz şahit olduk" diyen Prof. Dr. Dağlı, yeni dönemde temel bilimler dahil olmak üzere laboratuvar çalışmalarına daha fazla zaman ayırıp ilerlemek gerektiğine vurgu yaptı.

Birçok ülkeden bilim insanı aşı için birlikte çalışıyor

Konferansın konuğu Dr. Mustafa Diken, çalışmalarını anlatarak bilimsel çalışmalarda yer alıp kariyer yapmak isteyen öğrencilere önemli bilgiler sundu.

Başarılı bir bilim insanı olmanın yolunun çok okuyup araştırmaktan geçtiğini kaydeden Dr. Diken, "Korona virüs salgını farklı ülkelerdeki bilim insanlarının birlikte çalışmasına olanak sağladı. Çin paylaşım konusunda çok kapalı ülke olmasına rağmen bu konuda büyük paylaşımlarda bulundu" şeklinde konuştu.

Birçok bilim insanının şu an farklı virüslere karşı değişik ve yeni ilaçlar üretmeye çalıştığını anlatan Dr. Diken, "Gördük ki yeni bir ilacın üretilip bu şekilde bir salgında kullanılması çok zor çünkü çok uzun süreler gerekiyor. Yaşadığımız dünyada salgın çıktığında hızlı bir şekilde bir şeyler üretmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Dr. Diken, "Bundan sonra birçok araştırmacı sıfırdan bir çalışmaya başlamak yerine başka bir virüs veya hastalık için onaylanmış ilaçların etkisini araştırma yoluna gidecektir. Klasik aşı üretimi uzun sürdüğü için insanlar modüler aşı üzerine gidecektir" ifadelerine yer verdi.

"İnsanlar salgınının gerisinde kalmamalı"

Korona virüs salgınının sonucunda yeni dönemde daha hızlı ve yeni teknolojilerin ön plana çıkacağını vurgulayan Dr. Diken, şöyle devam etti:

"Hepimiz gördük ki dünya bir salgınla karşı karşıya kaldığında salgın çok hızlı ilerliyor ve insanlar bunun çok gerisinde kalıyor. Çok sayıda yetişmiş insanı da kaybettik, bunlar da süreci olumsuz etkiliyor. Bilim dünyası önümüzdeki dönemde laboratuvar çalışmalarına daha fazla önem verecektir. İnaktive (pasif) edilmiş veya zayıflatılmış virüslerle aşıları yapıyoruz. Bu yöntem her virüs için geçerli olmadığından virüsler için ayrı stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Korona virüsteki sıkıntı hipotezden, hayvan deneylerinden ve insan deneylerine kadar uzanan uzun bir yol"

İmmünoterapinin şu an çok revaçta ve daha da ilerleyecek bir alan olduğunun altını çizen Dr. Diken, daha önce diğer standart ilaçlarla görülemeyen sonuçların immünoterapi sayesinde alındığını ve bunun ilerleyen yıllarda daha artacağını belirtti.

Bilime önemli katkılar sunabilmek için çok okumak gerektiğini, dijital bir dünyada yaşamanın bu anlamda avantaj sağladığına vurgu yapan Dr. Diken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güncel çalışmalara sosyal medyadan da ulaşmanız mümkün bilgiye erişim çok kolay. Fazla yorulmadan seçilmiş makaleler önünüze geliyor ve siz bunları okuyup bilgi sahibi oluyorsunuz. Bilim çok hızlı gelişen bir alan olduğu için takip edip, okumak büyük önem taşıyor. 10 yıl önce çok popüler olan bir hipotez belki şu an çürütülmüş durumdadır. İyi bir bilim insanı olmak istiyorsanız şu an bilinen şeyleri geçmelisiniz ki diğer insanlar sizin çalışmalarınızı takip etsinler. Okuyup bilgi sahibi olursanız kendiniz düşünüp fikir geliştirebilirsiniz"

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı ise önemli bilim insanlarını sanal konferanslarda öğrencilerle buluşturduklarını kaydederek, hayat tecrübelerini ve çalışmalarını öğrencilerle paylaşan Dr. Mustafa Diken'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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