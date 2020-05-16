Sanko Üniversitesi'nde sanal konferans
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Sanko Üniversitesi'nde sanal konferans

SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sanal Konferans'a konuk olan Stanford Üniversitesi Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Assist. Prof. Gözde Durmuş, bilim insanı olmanın en önemli özelliğinin sabretmeyi öğretmesi olduğunu söyledi.

Sanko Üniversitesi'nde sanal konferans
16.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:47

SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sanal Konferans'a konuk olan Stanford Üniversitesi Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Assist. Prof. Gözde Durmuş, bilim insanı olmanın en önemli özelliğinin sabretmeyi öğretmesi olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sanal konferanslarda öğrencileri bilim insanlarıyla buluşturmaya başladı. Sanal konferansların ilk konuğu Stanford Üniversitesi Radyoloji Bölümü'nden Assist. Prof. Gözde Durmuş oldu.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ve Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Stajyer Dr. Süleyman Akıllı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, Assist. Prof. Durmuş, çalışmalarını ve kariyer yolculuğunu anlatarak bilimsel çalışma yapmak isteyen öğrencilere önerilerde bulundu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, korona virüs salgını bittikten sonra tüm dünyanın sosyal yaşamında önemli değişiklikler olacağını belirterek, "İçinde bulunduğumuz süreçten dolayı insanların dünyaya bakış açısı değişti. Sosyal ilişkilerimizi gözden geçirdik" dedi.

Prof. Dr. Dağlı, "Bazı şeylere ne kadar önem verdiğimizi ya da önem vermediğimiz pek çok şeyin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Her kriz döneminde bazı alanlarda daha farklı ilerlemeler de kaydedilir. Değişen dünya düzeniyle birlikte bilim dünyasında da önemli gelişmeler yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

"Kendinize her zaman güvenmelisiniz"

Öğrencilerin araştırma ve doktoraya erken başlaması gerektiğini savunan Assist Prof. Durmuş ise araştırma ve doktora yapmak isteyenlerin ne kadar erken başlarsa o kadar iyi olacağına vurgu yaptı. "Çevrenizdeki insanların ne dediğiyle çok ilgilenmeyin. Hedeflerinizin peşinden koşarken çok fazla insan sizin morallerinizi bozmaya, sen yapamazsın demeye meyilli olacaktır" diyen Assist Prof. Durmuş, "O nedenle iyi bir kariyer yapmak istiyorsanız başkalarının dediklerine kulak asmamanız ve çok çalışıp hedeflerinize doğru koşmanız gerekiyor. Kendinize her zaman güvenin, moraliniz bozuk olduğunda veya ben yapamam dediğinizde çevrenize ve hocalarınıza el uzatıp yardım istemekten çekinmeyin" ifadelerini kullandı.

"Sabretmeyi ve pes etmemeyi öğrenmelisiniz"

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Assist. Prof. Durmuş, şöyle devam etti, "Bu süreçte hayatı kolaylaştıracak teknolojilerin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bu dönemde online görüşmeler ve mobile tıp gelişecektir. Yapay zeka daha fazla önem kazanacaktır. Bu tarz teknolojiler alışveriş merkezlerinde ve hastanelerde gerçekleşecektir. Öğrencilerimize tavsiyelerim yapay zeka, masion learning, computer vision gibi alanlar revaçta olan alanlardır. Alabiliyorsa derslerini mutlaka alıp, kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlasınlar. Bilim insanı olmanın en önemli özelliği size sabretmeyi bir şekilde öğretiyor. Özellikle doktora süreci sabretmeyi öğretiyor. Bilimsel araştırma yapmak uzun bir süreç olduğu için maraton olarak düşünmek gerekiyor. Özellikle merak ettiğiniz sorulara cevap bulmak istediğinizde ilk denemede genelde olmuyor. ya da ilk denemede olsa bile ikinci veya üçüncüde olmuyor. Moralinizi ve motivasyonunuzu sürekli yüksek tutmanız gerekiyor. Bu işi yapmak istiyorsanız gerçekten sabretmeyi ve pes etmemeyi öğreniyorsunuz"

"Başarı için moralinizi bozmadan ilerlemelisiniz"

Assist. Prof. Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı, "Çalışma yapmak istiyorsanız, kafanızda bir fikir varsa yapmak istediğiniz konuda hangi hocalar var, hangi laboratuvarlar var araştırmalısınız. Araştırmacı ve stajyer sayısı kısıtlı olduğu için birden fazla laboratuvar belirlemenizi öneriyorum. Bunları belirledikten sonra dikkat çekecek bir e-mail hazırlamalısınız. Günümüz koşullarında zaman kavramı çok önemli olduğu için uzun e-mailden kaçınmak gerekiyor. Orijinal fikirler daha fazla dikkat çekiyor. Mülakat sürecine iyi hazırlanıp, gerçekten yapmak istediğiniz konuları okuyup hakim olduğunuzu göstermelisiniz. Yapmış olmak için değil, gerçekten hayata geçirmek istediğiniz fikirleriniz olduğunu hissettirmelisiniz. Staj ve araştırma bulma konusunda çok fazla başvuru yapılması gerekiyor. Hayır yanıtı aldığınızda enerjinizi ve motivasyonunuzu düşürmeyin. Başarılı olmanın sırrı moralinizi bozmadan yolunuzda ilerlemekten geçiyor" - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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