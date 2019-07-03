SANKO Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

GAZİANTEP - SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yüksek Lisans Eğitimi veren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bu yıl ikinci mezunlarını verdi.

SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri'nde tamamlayan lisans düzeyindeki öğrenciler ile Yüksek Lisans Eğitimi veren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde mezuniyet coşkusu yaşandı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan mezuniyet törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, diğer protokol üyeleri, akademisyenler, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Mezuniyet törenin açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep bugün önemli bir güne şahitlik ediyor. Gaziantep 4 tane üniversitesi ile bilim üreten bir eğitim şehridir. Bugün mezun olan arkadaşlarımızın aynı anda üç önemli sevinci var. Birinci mezun olmaları, ikincisi SANKO Üniversitesi gibi bir okuldan mezun olmalarıdır. SANKO'dan mezun olmak önemli ve prestijli bir değerdir. Üçüncüsü de Gaziantep gibi kültürü ve geçmişi kuvvetli olan bir şehirde yaşamış olmaktır. Ben mezun olan öğrencilerimizi, ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Mezuniyet töreninde konuşan ve gururlu olduğunu dile getiren SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Böyle bir günde gururlanmamak mümkün değil. Hayalimizde görsek inanamazdık bu günlere ama bugün çok şükür ki genç kızlarımızı ve oğullarımızı mezun ediyoruz. İnşallah bundan sonraki hayatlarında muvaffak ve başarılı olurlar. Ben hepsinin yolu açık olsun diyor hastalarını anneleri, babaları, kardeşleri ve en yakın arkadaşları gibi görüp ona göre davranmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise, "Yıllar önce gazi şehir Gaziantep'e değerli SANKO ailesinin yürekten destek vererek kurduğu bir fidan niteliği taşıyan SANKO Üniversitesi dallarının gölgesinde bilim üretilen bir eğitim yuvası halini almıştır. Bugün heybetiyle yeniliklere yön veren büyük bir ağaç haline gelen üniversitemiz bugün meyvelerini veriyor. Bugün bu ağacın meyvelerini dirlik ve şenlik dağıtacakları dünya ile paylaşma günüdür" diye konuştu.

Konuşmaların ardından SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dereceye giren öğrencilerine diplomaları ve hediyeleri verilirken, okul birincisi öğrenci de mezuniyet kütüğüne imzasını çaktı. Programın sonunda ise mezun olan öğrenciler meslek yemeni etti.

Kaynak: İHA