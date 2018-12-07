- SANKO Üniversitesi'nde "Engelleri Aşmak Sempozyumu" düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yer alan SANKO Üniversitesi'nde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" ışığında engelleri aşmak konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Türkiye'de ve Uluslararası şampiyonalardaki pek çok spor dalında önemli başarılar elde edip, madalyalar kazanan engelli milli sporcular katıldı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü dünya engelliler günü etkinlikleri kapsamında 'Engelleri Aşmak' konulu bir sempozyum düzenledi. SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonun'da yapılan sempozyumda toplumsal olarak engelleri aşmanın nasıl olacağı ile engellilerin topluma nasıl kazandırıldığı ve nasıl kazandırılmaya devam edileceği konuları üzerinde duruldu.

Aralarında Ampute Milli Futbol Takımı Sporcusu Fatih Karakuş, Gazişehir Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sporcuları, Milli Paralimpik Halter Sporcusu Nazmiye Muslu Muratlı, Paralimpik Masa Tenisi Sporcuları Ali Öztürk ile Abdullah Öztürk, Paralimpik Yüzme Sporcusu Beytullah Eroğlu ve Sevilay Öztürk sempozyuma katıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nevin Ergun'un yaptığı sempozyumda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender ve Yüzme Milli Antrenörü Osman Çullu gibi isimler açıklamalarda bulundu.

Güner Dağlı: "Engelli bireyler için yeterli bilgi ve donanıma sahip fizyoterapistler yetiştirmekteyiz"

Sempozyumda açıklamalarda bulunan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Engelli bireylerin daha iyi şartlarda hayatlarını devam ettirebilmeleri ve sosyal hayat içerisinde yer almaları iyi planlanmış bir rehabilitasyon programına ve bunu gerçekleştirecek ekibin içerisinde etkin ve yetkin donanımlara sahip olan fizyoterapistlerin eğitimiyle mümkündür. SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz bu amaç doğrultusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip fizyoterapistler yetiştirmektedir. Geçen yıl üniversitemizde yetişen fizyoterapistler kişinin genel yaşam tarzını da içine alabilecek bir şekilde bireylerin sağlık ve yaşam kalitesini her yönüyle tedavi eden bilime dayalı bir meslek sahibi olan sağlık profesyonellerdir. Bu amaçla düzenlenen sempozyumumuzun hedeflerine ulaşmasını diliyorum" dedi.

Fatma Şahin: "Bu sempozyumu ileriye dönük yol haritamızı çizecek bir sempozyum olarak görüyorum"

Sempozyuma katılan ve açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Bugün yapılan sempozyum bizim açımızdan nereden nereye geldik ve neredeyiz konusunu tartmamız için çok önemli. İleriye dönük yol haritamızı bilimin ışığında çözecek olan önemli bu sempozyum olarak görüyorum bu organizasyonu. Engelli meselesine baktığınız zaman engelliye verilen hakkın bir lütuf değil, bir insan hakkı olduğunu, bir imtiyaz değil hak temelli bir yaklaşım olduğunu göreceksiniz. Doğan her insanın hakkını hukukunu koruyarak bir kalkınma yoluna girebildiğimiz zaman bu konudaki hedefimize ulaşacağız ve bütün engelleri aşacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından panel formatında devam eden sempozyumda engelli sporcular ve yöneticiler katılımcılara deneyimlerini aktardı.