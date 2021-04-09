SANKO Üniversitesi'nde akademik yükselme
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SANKO Üniversitesi'nde akademik yükselme

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SANKO Üniversitesi'nde akademik yükselme

SANKO Üniversitesi'nde akademik yükselme alanlara yeni bir isim daha eklendi.

SANKO Üniversitesi'nde akademik yükselme alanlara yeni bir isim daha eklendi.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Dr. Öğretim Üyesi Tuba Denkçeken, gerekli akademik koşulları sağlayarak "Doçent" unvanı almaya hak kazandı.

Kuruluşundan beri Tıp Fakültesinde akademisyen olarak görev yapan Doç. Dr. Denkçeken, Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanlığının yanı sıra, eğitim ve araştırma ile ilgili birçok kurulda aktif görevlerini sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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