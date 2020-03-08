SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Güncel

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlandı.

08.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:56
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlandı.


Hastane yöneticileri, kadın personele, üzerinde Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözünün yazılı olduğu armağan takdim etti.


SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, Hastane Müdürü Hüseyin Söylemez, Başhemşire Ceylan Özyılmaz, Hasta Hizmetleri Müdürü Yasemin Turunç ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Nazlı Durakoğlugil, hastanede görev yapan kadın personelin Kadınlar Günü'nü kutlayıp, sağlık, başarı ve mutluluk dileğinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haber
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı Haber
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı Haber
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Vladimir Putin Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Elçin Sangu Sinan Akçıl Defne Samyeli Nilperi Şahinkaya
Spor Bülent Uygun Berkay Şahin Gökhan Gönül Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 11:21:09. #1.15#