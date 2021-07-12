SANKO Üniversitesi, "Güvenli Kampüs" belgesini aldı
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SANKO Üniversitesi, "Güvenli Kampüs" belgesini aldı

SANKO Üniversitesi, 'Güvenli Kampüs' belgesini aldı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'teki SANKO Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı çerçevesinde verilen "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs" belgesini aldı.

Gaziantep'teki SANKO Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı çerçevesinde verilen "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs" belgesini aldı.???????

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, program kapsamındaki şartları yerine getirdiklerini belirtti.

TSE'nin incelemesini geçen, sağlıklı ve temiz kampüs ortamı geliştiren, hijyen koşullarını sağlayan ve enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulayan üniversitelerinin 28 Haziran'da belgeyi almaya hak kazandığını aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"Eğitim ve öğretim sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için Uzaktan Bilişim Komisyonu oluşturuldu. Kovid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar hazırlandı. SANKO Üniversitesinde Kovid-19 Acil Durum Eylem Planı oluşturuldu. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede kuruma rehberlik etmek üzere hazırlanan bu plan, korunma yöntemleri, salgın ve vaka yönetimi ile eğitim konularıyla birlikte tüm paydaşların uymakla yükümlü olduğu, SANKO COV-KOM tarafından belirlenen ve üniversite yönetimi tarafından onaylanan kuralları içermektedir. Gelecek yıllarda öğrencilerin, çalışanların ve hastaların sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet almalarını sağlamak için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz."

Dağlı, belgelinin bir yıl geçerli olduğunun altını çizerek, belgelenin alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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