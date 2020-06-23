Sanko Tekstil'den pamuklu ve yıkanabilir yüz maskeleri Sanko Tekstil'in, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği inovatif ürünü, pamuklu yıkanabilir yüz maskesi "Maisonette" markası ile satışa sunuldu.

Sanko Tekstil'in, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği inovatif ürünü, pamuklu yıkanabilir yüz maskesi "Maisonette" markası ile satışa sunuldu.

Sanko Holding'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsten korunmak için zorunlu kılınan sosyal mesafe uygulamasının yanı sıra dünya genelinde en önemli koruyucu kabul edilen yüz maskeleri, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Sanko Tekstil, www.maisonette.com.tr web sitesi üzerinden "Maisonette" markasıyla piyasaya sunduğu yıkanabilir pamuklu yüz maskesinin satışına başladı.

Sanko Holding bünyesinde faaliyet gösteren "Maisonette" markası ile satışa sunulan pamuklu yıkanabilir yüz maskeleri, rahat kullanım ve güvenli koruma sağlıyor.

Organik pamuk içeren kumaşının yüzde 98'i pamuk, yüzde 2'si elastan olan ve lateks içermeyen yüz maskeleri, 15 defa yıkamaya kadar dayanıklılığıyla hem tasarruf sağlıyor hem de doğaya zarar vermiyor.

Maisonette pamuklu yıkanabilir yüz maskesi, yeni koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle Türkiye'de TSE tarafından yapılan denetimler sonucu "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verilen ilk şirket olan Sanko Tekstil İşletmeleri'nde üretiliyor.

Sanko Tekstil İşletmeleri'nde doğaya ve insana saygılı, karbon ayak izi düşük üretim gerçekleştiriliyor.

Maisonette yüz maskeleri; TS EN 14683: 2019 + AC, EN ISO 9001 ve EN ISO 13485 standartları da dahil olmak üzere uluslararası Tip-1 standartlarıyla uyumlu ve AB'nin CE işaretine sahip.

CE işareti; bir ürün ya da ürün grubunun "AB'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konularında oluşturmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel kriterlerine uygun" olduğunu gösteriyor.

Maisonette yüz maskesi, yıkanarak yeniden kullanılıyor

Yıkanarak yeniden kullanılabilen Maisonette pamuklu yüz maskesi, gün boyu rahatsızlık vermeden kullanım rahatlığı sunuyor.

Ayarlanabilen burun klipsi sayesinde tüm yüz şekillerine kolaylıkla uyum sağlıyor.

Maske, yaz sıcaklarında yüzde terleme, alerji ve kötü kokuya neden olan sentetik içerikler içermiyor. Yassı lastikler sayesinde kullanım süresince konfor sağlayan pamuklu yıkanabilir yüz maskesinin yumuşak, nefes alabilen, lateks içermeyen esnek dokuma kumaşı su geçirmiyor.

Sanko Tekstil İşletmeleri tam entegre tesislerinde üretilen ve 40-60 derecede yıkanabilme özelliğine sahip olan maskelerin yıkama işlemi sırasında ağartıcı kullanılmaması ve kuru temizleme yapılmamasına işaret ediliyor.

Elde yıkama sırasında maskenin sıcak su ile iyice köpürtülerek yıkanması öneriliyor.

Maskenin köpüklü hali ile en az 10 dakika sabunlu sıcak suda bekletildikten sonra ılık-sıcak temiz su ile iyice durulanması ve temiz ortamda kurutulması gerekiyor.

Makinede yıkama yapılacak ise pamuklu ayarında yıkama yapılması ve yıkama sırasında çamaşır deterjanı dışında çamaşır suyu ve benzeri malzeme kullanılmamasına dikkati çekiliyor. Elde ya da makinede yıkama yapılması sonrasında istenirse maske ütülenebiliyor. Her bir paket ve kutu üzerinde ayrıntılı kullanma talimatına yer veriliyor.

EN 14683 tıbbi yüz maskeleri için performans gerekliliklerine yönelik bakteri filtrasyon verimliliği, basınç farkı ve mikrobiyal temizlik düzeyi deneylerinden başarıyla geçen Maisonette pamuklu yıkanabilir yüz maskesi, çevre dostu organik pamuk içeriyor.

Pamuklu, 15 yıkamaya dayanıklı yüz maskeleri, www.maisonette.com.tr web sitesi üzerinden online satışa sunuldu. 5'li, 25'li ve 50'li paketler halinde satışa sunulan maskelere, ilerleyen günlerde farklı satış kanallarından da erişilebilecek.

Kaynak: AA