HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sanko Tekstil'den pamuklu ve yıkanabilir yüz maskeleri

Sanko Tekstil'in, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği inovatif ürünü, pamuklu yıkanabilir yüz maskesi "Maisonette" markası ile satışa sunuldu.

Sanko Tekstil'den pamuklu ve yıkanabilir yüz maskeleri
23.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:43

Sanko Tekstil'in, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği inovatif ürünü, pamuklu yıkanabilir yüz maskesi "Maisonette" markası ile satışa sunuldu.

Sanko Holding'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsten korunmak için zorunlu kılınan sosyal mesafe uygulamasının yanı sıra dünya genelinde en önemli koruyucu kabul edilen yüz maskeleri, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Sanko Tekstil, www.maisonette.com.tr web sitesi üzerinden "Maisonette" markasıyla piyasaya sunduğu yıkanabilir pamuklu yüz maskesinin satışına başladı.

Sanko Holding bünyesinde faaliyet gösteren "Maisonette" markası ile satışa sunulan pamuklu yıkanabilir yüz maskeleri, rahat kullanım ve güvenli koruma sağlıyor.

Organik pamuk içeren kumaşının yüzde 98'i pamuk, yüzde 2'si elastan olan ve lateks içermeyen yüz maskeleri, 15 defa yıkamaya kadar dayanıklılığıyla hem tasarruf sağlıyor hem de doğaya zarar vermiyor.

Maisonette pamuklu yıkanabilir yüz maskesi, yeni koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle Türkiye'de TSE tarafından yapılan denetimler sonucu "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verilen ilk şirket olan Sanko Tekstil İşletmeleri'nde üretiliyor.

Sanko Tekstil İşletmeleri'nde doğaya ve insana saygılı, karbon ayak izi düşük üretim gerçekleştiriliyor.

Maisonette yüz maskeleri; TS EN 14683: 2019 + AC, EN ISO 9001 ve EN ISO 13485 standartları da dahil olmak üzere uluslararası Tip-1 standartlarıyla uyumlu ve AB'nin CE işaretine sahip.

CE işareti; bir ürün ya da ürün grubunun "AB'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konularında oluşturmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel kriterlerine uygun" olduğunu gösteriyor.

Maisonette yüz maskesi, yıkanarak yeniden kullanılıyor

Yıkanarak yeniden kullanılabilen Maisonette pamuklu yüz maskesi, gün boyu rahatsızlık vermeden kullanım rahatlığı sunuyor.

Ayarlanabilen burun klipsi sayesinde tüm yüz şekillerine kolaylıkla uyum sağlıyor.

Maske, yaz sıcaklarında yüzde terleme, alerji ve kötü kokuya neden olan sentetik içerikler içermiyor. Yassı lastikler sayesinde kullanım süresince konfor sağlayan pamuklu yıkanabilir yüz maskesinin yumuşak, nefes alabilen, lateks içermeyen esnek dokuma kumaşı su geçirmiyor.

Sanko Tekstil İşletmeleri tam entegre tesislerinde üretilen ve 40-60 derecede yıkanabilme özelliğine sahip olan maskelerin yıkama işlemi sırasında ağartıcı kullanılmaması ve kuru temizleme yapılmamasına işaret ediliyor.

Elde yıkama sırasında maskenin sıcak su ile iyice köpürtülerek yıkanması öneriliyor.

Maskenin köpüklü hali ile en az 10 dakika sabunlu sıcak suda bekletildikten sonra ılık-sıcak temiz su ile iyice durulanması ve temiz ortamda kurutulması gerekiyor.

Makinede yıkama yapılacak ise pamuklu ayarında yıkama yapılması ve yıkama sırasında çamaşır deterjanı dışında çamaşır suyu ve benzeri malzeme kullanılmamasına dikkati çekiliyor. Elde ya da makinede yıkama yapılması sonrasında istenirse maske ütülenebiliyor. Her bir paket ve kutu üzerinde ayrıntılı kullanma talimatına yer veriliyor.

EN 14683 tıbbi yüz maskeleri için performans gerekliliklerine yönelik bakteri filtrasyon verimliliği, basınç farkı ve mikrobiyal temizlik düzeyi deneylerinden başarıyla geçen Maisonette pamuklu yıkanabilir yüz maskesi, çevre dostu organik pamuk içeriyor.

Pamuklu, 15 yıkamaya dayanıklı yüz maskeleri, www.maisonette.com.tr web sitesi üzerinden online satışa sunuldu. 5'li, 25'li ve 50'li paketler halinde satışa sunulan maskelere, ilerleyen günlerde farklı satış kanallarından da erişilebilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Ekonomi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Ekonomi
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Ekonomi
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi Ekonomi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan Barış Yöş Hülya Avşar
Spor Ali Koç Adem Büyük Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sanko Tekstil'den pamuklu ve yıkanabilir yüz maskeleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 10:46:22. #1.14#
title