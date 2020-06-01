SANKO Park yeniden açıldı
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SANKO Park yeniden açıldı

Korona virüs (Covıd-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında faaliyetlerine bir süre ara veren Gaziantep'in sosyal yaşam alanı SANKO Park Alışveriş Merkezi, yeniden hizmet vermeye başladı.

SANKO Park yeniden açıldı
01.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:41

Korona virüs (Covıd-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında faaliyetlerine bir süre ara veren Gaziantep'in sosyal yaşam alanı SANKO Park Alışveriş Merkezi, yeniden hizmet vermeye başladı. SANKO Park AVM Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, önlemleri en üst düzeyde aldıklarını belirterek, "Ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı önceliğimizdir" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını risklerine karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart tarihinde hizmetine bir süreliğine ara veren SANKO Park Alışveriş Merkezi, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge koşullarına uygun olarak yeniden hizmet vermeye başladı. Ziyaretçiler, önlemlere uygun şekilde 10.00-22.00 saatleri arası SANKO Park'ı ziyaret edebilecek.

Genel Müdür Niyazi Büyükaksu, açılış için otoritelerin önerileri doğrultusunda gereken hazırlıkları tamamladıklarını kaydederek, "Önceliğimiz değerli ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığıdır. Tüm hijyen ve sağlık önlemlerimizi alarak 1 Haziran itibariyle yeniden hizmet vermeye başladık" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığı açısından her bir ayrıntıyı önemle dikkate aldıklarını vurgulayan Büyükaksu, "Bu kritik dönemde tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulayıp ziyaretçilerimize sağlıklı ve güvenli alışveriş imkanı sunacağız" diye konuştu.

Kurallar eksiksiz uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge koşullarına uygun olarak faaliyetlerine yeniden başlayan SANKO Park AVM'ye gelen ziyaretçilerin ilk olarak girişteki sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hareket etmeleri sağlanıyor.

Maskesiz ziyaretçiler ve 18 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların alınmadığı SANKO Park AVM'de uygulanan diğer önlemler ise şöyle:

"Girişlerde termal kamera ile ateş ölçümü yapılıp, ek olarak ateş ölçüm cihazı da bulunduruluyor. AVM içi zeminin tamamında sosyal mesafe uyarı ve yönlendirmeleri yer alıyor. Yürüyen merdivenler ile asansör iç dış bilgilendirmeleri ve asansör zemini sosyal mesafe uyarıları uygulanıyor. Lavabolarda sosyal mesafe bilgilendirmeleri uygulanıyor. AVM içerisinde sosyal mesafe kuralına uyulup, maske takılması konusunda uyarı anonsları yapılıyor. Belirlenen noktalarda konumlandırılan dezenfekte üniteleri ile ziyaretçilerin ellerini dezenfekte etmesi sağlanıyor. Danışma bankosu cam bölme ile ayrılıp, güvenlik şeritleri ile sosyal mesafeler belirlendi. Güvenlik ve danışma personelleri siperlik kullanarak hizmet veriyor." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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