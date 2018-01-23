Sanko Park'tan Çocuklara Sömestr Tatili Armağanı

Sanko Park, sömestr tatilinde çocuklar için birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenleyerek minik ziyaretçilerine unutulmaz bir yarıyıl tatili yaşatıyor.

Bütün dünyada çocukların büyük bir ilgi ile takip ettiği çizgi film karakterleri Maşa ile Koca Ayı, 20 - 28 Ocak tarihlerinde 13.00 - 18.00 saatleri arasında, Sanko Park'ta çocuklarla bir araya geliyor.

Alışveriş Merkezinin birinci katında kurulan özel etkinlik alanında, çocuklar Maşa ve Koca Ayı'yla fotoğraf çektiriyor ve birbirinden eğlenceli oyunlarla, danslarla doyasıya eğleniyor.

29 Ocak - 4 Şubat tarihlerinde, 14.00 - 19.00 saatleri arasında ise "Masallar Ülkesine" gidilecek. Rengarenk masallar ülkesi oyun alanında, çocuklar masal kahramanı olup masal dinleyecek ve etkinliğin sonunda her çocuğun kendine ait bir hikaye kitabı olacak. Minikler, hayallerinin kahramanını canlandırmak için Sanko Park'ta buluşacak.

Eğlencenin ve alışverişin tek adresi Sanko Park'ta çocuklara karne sevincini doyasıya yaşatacak bu aktivitelere katılım ücretsiz olacak. Bir dönem boyunca çalışıp tatili dört gözle bekleyen minik ziyaretçilerini unutmayan Sanko Park, onları 2 büyük lisanslı aktivite ile ödüllendiriyor.

SANKO PARK

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin "yaşam alanı" haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor. Aylık ortalama bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve kiralamada yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah bir ortamda ortak buluşma alanı sunuyor. - GAZİANTEP