SANKO Park'tan Anneler Günü'ne özel şiir yarışması
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SANKO Park'tan Anneler Günü'ne özel şiir yarışması

Gaziantep'in alışveriş merkezi SANKO Park, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında şiir yarışması düzenledi.

SANKO Park'tan Anneler Günü'ne özel şiir yarışması
30.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:24

Gaziantep'in alışveriş merkezi SANKO Park, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında şiir yarışması düzenledi.

Anneler Günü'ne özel şiir yarışması bu yıl Korona virüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında online olarak gerçekleştirilecek. 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek yarışmaya katılımcılar, diledikleri teknikle "Anne" temasıyla yazacakları şiirlerle katılabilecek.

5-12 yaş grubundakilere yönelik yarışma için katılımcılar, şiirlerini ve şiir yazarken çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya platformu Instagram uygulaması üzerinden direkt mesaj yoluyla @sankoparkgaziantep hesabına göndererek katılım sağlayabilecekler.

Dereceye giren katılımcılardan, birinci ve ikinciye pırlanta kolye, üçüncüye altın kolye ve mansiyon ödülü olarak pırlanta nazar boncuklu bileklik armağan edilecek.

Katılım koşulları

Yarışmaya 5-12 yaş arasındakiler katılabilir. Şiirler belirlenen "Anne" temasına uygun olarak yazılmalıdır. Her katılımcı yalnız bir şiirle yarışmaya katılabilir. Şiirler tamamen özgün olmalıdır. Şiirlerin intihal vb. her türlü sorumluluğu katılımcılara aittir. Yarışma jürisi, SANKO Okulları Ana Dil Bölüm Başkanı Esin Alpdoğan, Türkçe Öğretmenleri Funda Gül ve Çiğdem Özatıcı olarak belirlenmiştir. Şiir yarışmasına katılmak için Gaziantep'te ikamet şartı bulunmaktadır. Yarışmaya sunulan şiirlerin daha önce herhangi bir yarışmaya sunulmamış, yazılı ve dijital bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir. Katılımcıların ad, soyad, yaş ve telefon bilgilerinin eksiksiz olarak yazılıp, şiirin son halinin çekildiği görsele eklenmesi gerekir. Görselin direkt mesaj aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Şiir yazarken video kaydının yatay şekilde çekilip (video süresi en az 10 saniye) direkt mesaj aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Şiirlerde ölçü tamamen katılımcının isteğine bırakılmıştır. Şiirler serbest teknik ile yazılabilir. Yarışma 29 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olup görsel kabulü, 10 Mayıs 2020 saat 00.00'a kadar geçerli olacaktır. Yarışmanın sonucu 20 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacaktır. Kazanan yarışmacılara ödülleri 27 Mayıs 2020 tarihinde takdim edilecektir. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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