Sanko Park 10. Yıl Kutlamaları

Birbirinden keyifli etkinlikler ve zengin alışveriş seçenekleriyle Gaziantep'e renk katan Sanko Park Alışveriş Merkezi, yarın uçurtma şenliği düzenleyecek.

Gaziantep'in alışveriş merkezi olan Sanko Park'ın 10'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla 13 Nisan'da başlayan etkinlikler, yarın (4 Mayıs, Cumartesi) Masal Park'ta düzenlenecek Uçurtma Şenliği ile son bulacak.

Uçurtmalar SANKO Park'tan, eğlenmek sizden

Şehrin her tarafının çiçeklerle donatıldığı Çiçek Karnavalı kapsamında düzenlenecek "uçurtmalar Sanko Park'tan, eğlenmek sizden" temalı uçurtma şenliğine, isteyen herkes katılabilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA