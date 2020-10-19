SANKO Okullarının Uluslararası matematik yarışması başarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SANKO Okullarının Uluslararası matematik yarışması başarısı

19.10.2020 23:42 | Son Güncelleme: 19.10.2020 23:46
SANKO Okullarının Uluslararası matematik yarışması başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Eren Can, Uluslararası Matematik Yarışması olan ve bu yıl online düzenlenen International Math Challenge'de (IMC), 10-11 yaş grubunda altın madalya kazandı.

SANKO Okulları öğrencisi Eren Can, Uluslararası Matematik Yarışması olan ve bu yıl online düzenlenen International Math Challenge'de (IMC), 10-11 yaş grubunda altın madalya kazandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'da dokuz yıldır öğrenciler arasındaki rekabeti artırmak için dört kategoride düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen birçok başarılı öğrenciye ev sahipliği yapan Uluslararası Matematik Yarışması pandemi dolayısıyla bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Öğrencilerin matematiği farklı açıdan görmelerini, konuya olan ilgilerinin artmasını ve matematiği gelecekte çalışmalarında ve günlük yaşamda nasıl uygulayabileceklerini düşünmelerini sağlamayı amaçlayan yarışmaya 70 ülkeden bin 600 öğrenci katıldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, "11. sınıf öğrencimiz Eren Can, IV. kategoride kazandığı altın madalya ile başarının sınır ve zorluk tanımadığını göstererek bizleri gururlandırdı. Kendisini kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

SANKO Okullarının Uluslararası matematik yarışması başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Sergey Lavrov Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Serdar Ortaç Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Serdar Aziz Gökhan Gönül Eddie Newton Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Çocuk Karar Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SANKO Okullarının Uluslararası matematik yarışması başarısı - Bangkok
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 23:51:44. #1.15#
title