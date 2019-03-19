Sanko Okullarının Satrançta Büyük Başarı

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Satranç İl Temsilciliği desteği ile düzenlenen "Gaziantep Okul Sporları Satranç İl Birinciliği" yarışlarında SANKO Okullarının Minikler Takımı ve Gençler 1 Takımı il birincisi, Küçükler Takımı il ikincisi, Yıldızlar Takımı ve Gençler 2 Takımı il dördüncüsü oldu.

Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor ve Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmada; SANKO Okulları sporcularından Kutay Sakmak, Ahmet Arnavutoğlu, Simge Köybaşı ve Beren Kalyoncu'dan oluşan Minikler Takımı 34 okulun katıldığı "Minikler Genel Kategorisi"nde il birincisi; Kağan Aydınçelebi, Muhammed Baturalp Mete, Burak Unat, Erencem Özbey ve Emir Kerestecioğlu'ndan oluşan Gençler 1 Takımı 57 okulun katıldığı "Gençler Genel Kategorisi"nde il birincisi olmayı başardı.

Ayrıca SANKO Okulları sporcularından Yiğit Diken, Elif Ilgın Çınar, İpeksu Bulgan, Buğrahan Kaya ve Zehra Kocalar'dan oluşan Küçükler Takımı 35 okulun katıldığı "Küçükler Genel Kategorisi"nde il ikincisi; Mehmet Ertuğrul Kaya, Eren Özgüler, Oğuz Şengül, Emir Güzelbey ve İbrahim Canberk Sönmez'den oluşan Yıldızlar Takımı 39 okulun katıldığı "Yıldızlar Genel Kategorisi"nde il dördüncüsü, Berkay Dobooğlu, Yakup Kaan Keskin, Cemal Karahan Konca ve Ahmet Çolak'tan oluşan Gençler 2 Takımı 57 okulun katıldığı "Gençler Genel Kategorisi"nde il dördüncüsü olarak sıralamaya girdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yarışmada iki kategoride il birinciliği, bir ikincilik ve iki dördüncülük derecelerini elde eden satranç takımları ile gurur duyduğunu belirterek, 9-12 Mayıs'ta bölge finallerinde SANKO Okullarını ve Gaziantep'i temsil edecek Gençler 1 takımına başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA