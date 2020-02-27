SANKO okullarının satranç başarısı
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SANKO okullarının satranç başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, Adana Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen "1'inci Ödüllü Satranç Turnuvası"nda birinci oldu.

27.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:06
SANKO okullarının satranç başarısı

Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, tarafından düzenlenen "1'inci Ödüllü Satranç Turnuvası"nda birinci oldu.


Seyhan Belediyesi Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesislerinde düzenlenen turnuvada Sanko Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, A Kategorisinde birincilik elde etti.


Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, satranç turnuvasında başarılı olan öğrencisi Kutay Sakmak ile gurur duyduklarını belirterek öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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