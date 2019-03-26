Sanko Okullarının Satranç Başarısı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Bahçeşehir Okulları tarafından düzenlenen bahar satranç turnuvasında iki birincilik, bir üçüncülük, bir dördüncülük ve iki beşincilik kazandı.

İlk 6 derecenin ödüllendirildiği turnuvada, SANKO Okulları öğrencilerinden Beren Kalyoncu 8 yaş kızlar kategorisinde birinci, Kutay Sakmak 18 yaş genel kategorisinde birinci, Burak Unat 18 yaş genel kategorisinde üçüncü, İpeksu Bulgan 12 yaş kızlar kategorisinde dördüncü, Ahmet Arnavutoğlu, 9 yaş genel kategorisinde ve Berkey Dobooğlu 18 yaş genel kategorisinde beşinci oldu.

SANKO Okulları İlkokul Müdürü Hülya Bingül, satranç turnuvasında derece elde eden öğrencileri ile gurur duyduklarını söyledi. Bingül, öğrencileri ve emeği geçen öğretmeni Süleyman Yalım'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA