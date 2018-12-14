Sanko Okullarının Basket Takımı 6 Yıldır Gaziantep Şampiyonu Oluyor

Gaziantep'te düzenlenen Liselerarası basketbol turnuvasında bu yıl da Sanko Okulları'nın takımı birinci oldu. Sanko Okulları'nın Gençler Kız Basketbol takımı son turnuvada aldığı başarılı sonuçlar ile üst üste 6. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Liseler Arası Kızlar Basketbol A Kategorisi il Birinciliği"nde SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı il birincisi oldu. Sanko Okullarının basket takımı, en son ki turnuvada elde ettiği birincilikle üst üste 6. yılda da Gaziantep şampiyon oldu

Talat Özkarslı Spor Salonunda düzenlenen müsabakada SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı birincilik kupasını kucakladı. Maç sonrasında konuşan SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, "İlkokul birinci sınıftan itibaren SANKO Okullarının öğrencisi olan ve basketbola okulumuzda adım atan Gençler Kız Basketbol Takımı öğrencilerimiz bizlere büyük bir mutluluk yaşattı" dedi.

Asyalı, 6 yıldır Gaziantep'te oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen, 3 defa bölge şampiyonu, 1 kez de Türkiye 5'incisi olan ve bugün de il birinciliği kupasını kucaklayan takımımı ve antrenörlerini kutladığını kaydeden Asyalı, "Bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek olan Gençler Kız Basketbol Takımına ve antrenörlerine başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP