SANKO Okullarında Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında SANKO Okullarında sevgi, saygı, özlem ve minnetle adıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında SANKO Okullarında sevgi, saygı, özlem ve minnetle adıldı.

Sosyal mesafe kurullarının dikkate alındığı anma töreni saat 09.05'te siren sesleriyle başladı. Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde sınıflarında, online eğitime devam edenlerin ise canlı yayın ile katıldığı törende iki dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Anma töreni, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı'nın Atatürk büstüne çelenk takdimi ve anaokulu, ilkokul, ortaokul, kolej, fen ve teknoloji lisesi öğrencilerinin kendi binalarında bulunan Atatürk büstlerine çiçek sunmasıyla sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı