Sanko Okulları yüzücüleri bölge üçüncüsü oldu

05.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:50

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Alanya'da düzenlenen "Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Bölge Müsabakasında Sanko Okulları kız takımı üçüncü oldu, bireysel yarışlarda da üç birincilik, bir üçüncülük derecesi kazandı.



Alanya Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen ve bölgeden 12 takımın katıldığı yarışlarda, Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Beren Anlaş, Azra Çetgin, Beril Tanrıtanır, İpeksu Bulgan, Defne Su Demirbakan'dan oluşan Sanko Okulları Kız Takımı bölge üçüncüsü Yiğit Settar Evgülü, Kadirhan Sağlam, Deniz Aksoy, Ali Emre Simitçi, Deniz Keskin, Eren Özgüler, Fahri Tuna Suat'tan oluşan Sanko Okulları Erkek Takımı ise bölge beşincisi oldu. Sanko okulları sporcu Beril Öztürk bireysel yarışlarda, "50, 100 ve 200 Metre Kurbağalama stilde üç birincilik, "200 Metre Karışık" stilde üçüncülük derecesi elde etti.



Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yüzücülerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, 2 - 4 Mayıs tarihlerinde Mersin düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Kız Takımına başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA