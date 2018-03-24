Sanko Okulları Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Tenis Takımları İl İkincisi

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yıldız Kızlar ve Erkekler Tenis İl Şampiyonasında" SANKO Okulları ikinci oldu.

Gaziantep Tenis İhtisas Kulübünde düzenlenen şampiyonada, Nisa Ayalp, Defne Büyüktaş, Ece Naz Kaya, Rana Sökücü ve Nisa Çağlayan'dan oluşan SANKO Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı ile Arda Karayılan, Alperen Kerestecioğlu, Metehan Nizamoğlu ve Efe Koç'tan oluşan Yıldız Erkekler Tenis Takımı il ikinciliği kupasını aldı. SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, kız ve erkek takımları sporcuları ile SANKO Okulları Beden Eğitimi Öğretmenleri Canan Pulat ve Kadir Yılmaz'ı kutlayarak, başarılar diledi. - GAZİANTEP