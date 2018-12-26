Sanko Okulları Sporcusu Okçulukta İl İkincisi Oldu

Gaziantep Okçuluk il Temsilciliği tarafından düzenlenen "25 Aralık Okçuluk İl Birinciliği" yarışlarında SANKO Okulları öğrencisi ikincilik derecesini elde etti.

Sanko Okulları Sporcusu Okçulukta İl İkincisi Oldu

Gaziantep Okçuluk il Temsilciliği tarafından düzenlenen "25 Aralık Okçuluk İl Birinciliği" yarışlarında SANKO Okulları öğrencisi ikincilik derecesini elde etti.

Erdem Kolejinde düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları öğrencisi Eylül Eren, Kızlar Kategorisinde il ikincisi oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı öğrencisi Eylül Eren'i ve Antrenörü Baran Çeviksever'i kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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