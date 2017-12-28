Sanko Okulları Satranç Turnuvasından 4 Birincilik Elde Etti

Sanko Okulları öğrencileri, kentte katıldıkları satranç turnuvasında 4 il birinciliği elde etti.



Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde düzenlenen "Gaziantep Küçükler, Yıldızlar İl Birinciliği Satranç Turnuvası" 9 yaş genel kategorisinde, SANKO Okulları 3'üncü sınıf öğrencisi Kutay Sakmak, 10 yaş genel kategorisinde 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Diken ve 14 yaş genel kategorisinde 7'nci sınıf öğrencisi Talu Kervancıoğlu il birincisi oldu. Aynı turnuvada, 8 yaş kızlar kategorisinde 1'inci sınıf öğrencisi Öykü Melek Özefe ve 11 yaş genel kategorisinde 5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ertuğrul Kaya il ikincisi, 7 yaş kızlar kategorisinde 1'inci sınıf öğrencisi Beren Kalyoncu ve 8 yaş kızlar kategorisinde 1'inci sınıf öğrencisi Gülendam Özge Köybaşı il üçüncüsü olarak kupa ve madalya aldı.



SANKO Okulları Satranç Öğretmeni Süleyman Yalım, öğrencileri ile gurur duyduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP