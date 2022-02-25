SANKO Okulları öğrencilerinin satranç başarısı

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Okulları Yıldız Satranç Takımı, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen "2021-2022 Öğretim Yılı Okullararası Mahalli Minikler-Küçükler-Yıldızlar ve Gençler Satranç Yarışması"nda dördüncü olarak kupa ve madalya kazandı.

Gaziantep Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, SANKO Okulları öğrencileri Kutay Sakmak, Doruk Canpınar, Ahmet Arnavutoğlu, Simge Köybaşı ve Mehmet Akif Kısa'dan oluşan Yıldız Takımı, il dördüncüsü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel