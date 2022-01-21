SANKO Okulları öğrencileri okçulukta altın madalya kazandı

SANKO Okulları öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 89. yıl dönümü nedeniyle Okçuluk İl Temsilciliği tarafından düzenlenen müsabakada bir ikincilik ve iki üçüncülük madalyası kazandı.