SANKO Okulları'nın TÜBİTAK başarısı

26.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:30

SANKO Okulları'nın altı projesi, "TÜBİTAK 51'inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda il elemelerini geçerek Adana'da yapılacak Bölge Sergisi'ne katılma hakkı kazandı.



TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve 23 bin 528 öğrencinin hazırladığı '51'inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na 15 bin 273 proje ile başvuruldu. Projeler alanında uzman 966 akademisyen tarafından bilimsel kriterler esas alınarak incelendi. Değerlendirme süreci sonucunda, SANKO Okulları'nın 6 projesi, Adana'da düzenlenecek bölge finallerinde yarışmaya hak kazanan 100 proje arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.



SANKO Okulları öğrencilerinden Engin Veli Fedaioğlu ve Ayşe Çıkmaz, "Yazılım" kategorisinde, öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları "Postür Koçu" adlı proje ile yarışmaya katıldı. Bu proje ile skolyoz (Omurga eğriliği) hastalığının erken tespit edilebilmesi için görüntü işleme teknolojisi kullanılarak evde, okulda ya da sağlık ocaklarında kolaylıkla röntgensiz skolyoz taraması yapılması amaçlandı.



Ada Demir ve Yasemin Sude Sarıkaya, öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde "Biyoloji" kategorisinde "Mitokondriden Elde Edilen Sitokrom C ile Böbrek Taşı Tespiti" adlı proje tasarladı. (Mitokondri, hücrelerimizin içerisinde bulunan ve onlara enerji sağlayan organellerdir.) Bu projede böbrek taşı tespitinde kullanılabilecek daha az maliyetli ve daha kısa sürede sonuç alınabilecek bir test geliştirildi. Bunun sonucunda idrarda çözülen askorbik asit ile mitokondrilerde bulunan sitokrom C'nin renk değişimi, renk sensörü kullanılarak tespit edildi. Bu çalışma, böbrek taşı tespitinde kullanılabilecek yeni ve özgün test olarak tasarlandı.



Öğrencilerden Batuhan Baytar ve Buğra Öztürk, "Teknolojik Tasarım" kategorisinde "Askeri Alanda Stratejik Görüş ve Güvenlik Sağlayan Akıllı Gözlük" adlı proje hazırladı. Asker ya da güvenlik görevlisini, tehdidin ne taraftan geleceğini önceden bilerek muharebe- çatışma alanında stratejik olarak çok daha avantajlı hale getirmeyi amaçlayan ve bu sayede kayıp olasılığını azaltmakla beraber askerler arasındaki çeşitli stratejik anlaşmazlıkların da giderilmesi amaçlandı.



Öğrencilerden Emir Bayram ve Eyüp Fındık, öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde "Teknolojik



Tasarım" kategorisinde hazırladıkları "Basınç Takibi Yaparak Şeker Hastalığından Kaynaklanan Ayak Ülserini Engelleyen Taban Tasarımı" adlı projede, şeker hastalarının sıkça karşılaştığı ayak ülseri problemini önceden fark eden ve oluşumunu engelleyen hatırlatıcı mobil uygulama ve akıllı ayak tabanı tasarımı geliştirdi.



İpek Kocalar ve Şevval Öden, öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde "Kimya" kategorisinde "Yapay Sinir Ağı ile Bazı Etken Maddelerin İnce Tabaka Kromatografisindeki Retansiyon Davranışlarının Standardizasyonu" adlı proje hazırladı. Bu projede herhangi bir araştırmacı, dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir çözelti sisteminde, istenilen ortamda çözülmüş bir maddenin ITK'den elde ettiği Rf değerini bilgisayarda bu veri tabanına girdiğinde o maddenin ne olduğunu saniyeler içinde görebilecek.



Böylece bir araştırmacı bir maddenin ne olduğunu araştırmak veya kanıtlamak için günlerce uygun çözücü sistemi aramaktan, dış koşullara bağlı hata yaptığında ne olduğunu tespit etmekten kurtulmuş olacak. Bu da yapılan kimyasal harcamalardan binlerce lira ve harcanan zamandan tasarruf sağlayacak.



Betül İrem Savman ve Kağan Aydınçelebi ise öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde "Teknoloji Tasarım" dalında "ALS Hastaları İçin Çoklu Yön Desteği Veren Elektronik Boyun Destek Aparatı" adlı projeyi hazırladı. Proje, ALS ya da Dropped Head (Düşük Boyun) sendromlu hastaların hayatlarını kolaylaştırm



ak için tasarlandı.



SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, TÜBİTAK Ön Elemeden, Bölge Elemelerine seçilen altı projenin SANKO Okulları öğrencileri tarafından hazırlanmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.



Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak 9- 12 Mart 2020 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Kampüsünde sergilenecek bölge elemelerinde başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA