SANKO Okulları'nda online veli semineri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SANKO Okulları'nda online veli semineri

SANKO Okulları tarafından düzenlenen online veli seminerine konuşmacı olarak katılan Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Atanur Akar, düzenli uyku ve beslenmenin çocuklarda dikkati toparlayacak pozitif etkiler sağladığını söyledi.

SANKO Okulları'nda online veli semineri
12.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:05

SANKO Okulları tarafından düzenlenen online veli seminerine konuşmacı olarak katılan Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Atanur Akar, düzenli uyku ve beslenmenin çocuklarda dikkati toparlayacak pozitif etkiler sağladığını söyledi.

Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapmasında uzaktan eğitime devam eden SANKO Okulları, veli seminerlerini de online platformlardan gerçekleştiriyor.

Dr. Öğr. Üyesi Atanur Akar, SANKO Okulları Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Aslı Köseler'in moderatörlüğünde düzenlenen "Sınav Sürecinde Çocuğumuzun Psikolojik Sağlamlığını Nasıl Sağlarız" konulu veli seminerine konuk olarak, yaklaşan sınav dönemi öncesinde önemli bilgiler verdi.

Her ebeveynin çocuğunun akademik başarısını artırma konusunda kendince endişelere sahip olduğunu belirten SANKO Okulları Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Aslı Köseler, "Sınav dönemi geldiğinde endişeler biraz daha artıp katlanıyor. Normal koşullarda endişeli olan velilerimizin kaygıları içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullardan dolayı daha da arttı. Çocuklarımıza destek olmak istiyorsak ilk olarak kendimize odaklanıp, kendi ruhsal sağlığımızı iyileştirmek adına adımlar atmalıyız" dedi.

Etkileşim ve iletişim olmadan belli ruhsal güçlüklerin bu dönemde tek başına çözülmesinin kolay olmadığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Atanur Akar ise, "Ailenin sağlam olması için sistemin güçlü olması, aile günlerinin olması, evde anne babanın üst nesil olması, aradaki ilişkinin iyi olması ve devamlılık arz etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Akar, "Günümüzde aile sağlamlığını bozan en önemli faktör, ailedeki ruhsal bütünlüğün bozulmasıdır. Aileler kendilerine küçük küçük alanlar oluşturdular. Anne- baba ve çocuklar internette fazla zaman harcıyorlar. Aile sisteminin sağlamlığını güçlendirmek için üç saat bütün ailenin birlikte keyif aldığı etkinlikler yapabilirler" önerisini paylaştı.

"Yaşamın iyiliklerini ve güzelliklerini evinize taşıyın"

Olumsuzluktan kurtulup iyi şeyleri düşünmek için bilişsel çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zihnimizi biraz zorlamamız gerekiyor. Aileler, geçmişten veya günümüzden iyi şeylerin konuşulduğu bir saat belirleyip, günlük 15- 20 dakika sohbet etsinler. Biz buna aktif yapıcı yanıtlama diyoruz. Aileler bunu yapsınlar ve bu bölümde olumsuz bir şey konuşulmasın. İnsanların yaparken kendinden geçtiği, zamanı unuttuğu, tamamen konsantre oldukları anlar ve anılar var, arada bir ruhsal yenilenme ve psikolojik iyi oluş için bunlar edilmelidir"

"Ebeveynin beklentisi çocuğun gelişim potansiyeli ile örtüşmeli"

Hareketli çocukların ruhsal sağlamlığını desteklemek konusunda ebeveynin doğru yönlendirmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Akar, şöyle devam etti:

"Hareketli çocuğu olanlar, çocuğun sağlamlığını desteklemek için yeteri kadar sportif faaliyetlere yönlendirmesi gerekiyor. Hareketli çocuklarda davranışsal kontrolün iyi yapılması neyin yanlış, neyin doğru olduğunun iyi anlatılması lazım. İçe dönük çocuklarda ebeveynin belli oranda destekleyici olması, çocuğun istemediği şeylere zorlamaması ve çocuğa uygun beklenti geliştirerek devam etmek lazım. Ebeveynin beklentisinin çocuğun gelişim potansiyeli ile örtüşmesi lazım"

Uyku düzeni, beslenme ve sportif faaliyetler önemli

Çocukların dikkatlerini kolay toparlayabilmeleri için önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Akar, dikkatle uyku arasında pozitif ilişki olduğunu belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Çocuklar ve ergenler yeteri kadar uykularını alırlarsa sabah kalktıklarında uyku ve dikkatle ilgili problemleri az olur. Bu nedenle özellikle ergenlerin ve çocukların uyku sürelerine dikkat edilmelidir. Çocuklar saat 23.00 olmadan uyumalılar ki sabah uyandıklarında kanda fazla melatonin olmasın. Yeterli miktarda sıvı tüketimi de dikkate pozitif etki etmektedir. Bol hareket edip, haftada 3 gün en az 1,5 saat veya günde ortalama 45 dakika spor yapmaları önemlidir. Beslenmede ise doğrudan şeker veya gıda boyası içeren yiyeceklerin azaltılıp, B ve C vitamini destekli beslenmeleri gerekiyor. Uykudan önceki son bir saat dikkat ve uyku açısından büyük önem taşıdığı için çocuklarımızın bu zamanda diliminde mavi ışığa maruz kalmadan ekrandan uzaklaştırılması gerekiyor. Çocukların yaşına uygun klasik kitapları günlük yarım saat okuması dikkatlerini olumlu etkileyecektir"

Teknolojiyi sınırlı kullansınlar

"Çocuklar ders çalışma konusunda erteleme problemi yaşıyorsa ebeveyn kendi kontrolünü oluşturabilir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Akar, sözlerini şöyle tamamladı;

"Ders çalışmaya geç başlansa da sorumlulukların gün içerisinde bitirilmesi gerekiyor. Çocuğun ders çalışması için sahip olması gereken alan ebeveyn tarafından sterilize edilip, ortamın sıcaklığı ve uygunluğu sağlanmalıdır. Kaygı bilinmeyen dönemlerde çok artmaktadır. Kaygının azalmasının tek reçetesi bir işle ilgili bilişsel çaba göstermektir. Çocuğun derse istekli oturmasıyla isteksiz oturması arasında çok fark var o nedenle aileler ders çalışmadan önce çocuğa pozitif destek sağlamalıdır. Aşırı teknoloji kullanımı hem dikkatle ilgili sorunlar oluşturduğu hem de riski kestirememe problemine yol açtığı için sınırlandırılması gerekiyor. Çocuklar günde 1,5 -2 saatin üzerinde teknoloji kullanmasınlar." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Tamer Tuna Caner Erkin Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: SANKO Okulları'nda online veli semineri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:27:16. #1.15#
title