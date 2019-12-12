Haberler » Spor » SANKO okulları Kurtuluş Kupası'nda aldı şampiyon oldu - Spor

SANKO okulları Kurtuluş Kupası'nda aldı şampiyon oldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "25 Aralık Kurtuluş Kupası"nda SANKO Okulları Genç Kız Takımı B Kategorisinde il şampiyonu oldu.

12.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:43
SANKO okulları Kurtuluş Kupası'nda aldı şampiyon oldu

Belediyesi tarafından düzenlenen "25 Kurtuluş Kupası"nda SANKO Okulları Genç Kız Takımı B Kategorisinde il şampiyonu oldu.


Atatürk Salonunda düzenlenen müsabakada Nil Küçükcan, Nihal Bartık, Ecenur Özkeleş, Nehir Aslan, Melisa Demir, Eylül Çabuk, İrem Zorkirişci, Zeynep Kömürcügil, Elif Ozansoy, Aslı Konukoğlu, Yağmur Aydın, Sanem Sözmen ve Zehra Kocalar'dan oluşan SANKO Okulları Genç Kız Takımı, B Kategorisinde il birinciliği kupasını kucakladı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Genç Kız Basketbol Takımını ve emeği geçen öğretmenlerini "25 Aralık Kurtuluş Kupası"nda elde ettiği şampiyonluktan dolayı kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler