Sanko Okulları Küçük Kız Tenis Takımı İl Üçüncüsü Oldu

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Küçük Kızlar Tenis İl Şampiyonası"nda SANKO Okulları Küçük Kız Tenis Takımı il üçüncüsü oldu.

Gaziantep Tenis İhtisas Kulübünde düzenlenen şampiyonada, İdil Ay Kılyar, Elif Nakıboğlu, İpek Deren Çalışkantürk ve Naz Karslı'dan oluşan SANKO Okulları Küçük Kız Tenis Takımı sporcuları il üçüncülüğü kupasını aldı.

SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, Küçük Kız Tenis Takımı oyuncuları ile SANKO Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Canan Pulat ve Kadir Yılmaz'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP