Sanko Okulları Genç Erkekler Masa Tenisi Takımı İl İkincisi Oldu

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği" müsabakasında SANKO Okulları Genç Erkekler Masa Tenisi Takımı il ikincisi oldu.



Akkent Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada SANKO Okulları sporcularından Mehmet Fırat Demirdelen, Emre Gözütok, Sami Kudret Orhan, Yakup Kaan Keskin, Kağan Aydınçelebi ve Emir Kerestecioğlu ikincilik kupasını kucakladı.



Sanko Okulları Raket Sporları Baş Antrenörü İbrahim Akbağ, Genç Erkekler Masa Tenisi Takımının bölge birinciliği yarışlarında Gaziantep'i temsil etme başarısını sağlayan öğrencilerini kutladı - GAZİANTEP