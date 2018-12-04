Sanko Okulları 23. Felsefe Olimpiyatlarına Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye Felsefe Kurumu Derneğince düzenlenen 23. Felsefe Olimpiyatlarına, "Bölge Temsilcisi" olarak SANKO Okulları ev sahipliği yaptı.

Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun, Erzurum, Denizli ve Hatay olmak üzere 13 merkezde aynı anda yapılan ve dört saat süren olimpiyatta öğrencilere farklı filozoflardan seçilmiş üç alıntı verildi ve yarışmacılardan bu alıntılardan biri üzerine felsefi bir deneme yazmaları istendi.

Gaziantep'te SANKO Okullarının ev sahipliği yaptığı olimpiyatlara Gaziantep'in yanı sıra, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan toplam 19 öğrenci katıldı.

SANKO Okulları Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı İbrahim Halil Yeşil, olimpiyatların temel amacının, özgür ve çağdaş eğitimin vazgeçilmez temeli olan felsefeye sevgi ve ilginin artmasını, gençlerin karşılaştıkları problemleri görebilmelerini ve problemler üzerinde özgün düşünceler üretebilmelerini sağlayacak tutarlı düşünme alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi.

Yeşil, sınav sonucunda ilk 10 dereceye giren öğrenciler arasından, yabancı dil sınavını da geçerek başarılı olan iki öğrencinin Uluslararası Felsefe Olimpiyatları seçmelerine katılmaya hak kazanacağını bildirildi. - GAZİANTEP