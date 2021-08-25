SANKO Okulları 12 projeyle TEKNOFEST'e katılacak
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SANKO Okulları 12 projeyle TEKNOFEST'e katılacak

SANKO Okulları 12 projeyle TEKNOFEST'e katılacak
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'teki SANKO Okulları'nda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı 12 proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yarışacak.

Gaziantep'teki SANKO Okulları'nda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı 12 proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yarışacak.

SANKO Okullarından yapılan açıklamaya göre, okulun ilkokul seviyesinden 2, ortaokul seviyesinde 8 ve lise seviyesindeki 2 öğrenci, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e katılmaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 25 öğrencilerinin 5 danışman öğretmen rehberliğinde hazırladığı 12 projeyle TEKNOFEST finaline katılma hakkı kazanmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayan Asyalı, "İlkokuldan üniversite düzeyine kadar 35 kategoride düzenlenen TEKNOFEST'in, toplumun tamamında teknoloji ile bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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SANKO Okulları 12 projeyle TEKNOFEST'e katılacak - Haberler Ekonomi
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