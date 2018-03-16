Sanko'lu Küçük Yüzücüler Bölge Yarışlarına Gidiyor

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen Okullar Arası Yüzme İl Birinciliği Yarışmasında, SANKO Okullarının Küçük Kız Takımı il birincisi, Küçük Erkek Takımı ise il ikincisi oldu.

Irmak Erdem, Beren Anlaş, Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Sude Bingül, Azra Çetgin ve Elif Beren Aybey'den oluşan SANKO Okulları Küçük Kız Yüzme Takımı birincilik kupasını, Kadirhan Sağlam, Deniz Aksoy, Yiğit Settar Evgülü, Cesur Keven Kerem Aydınçelebi ve Eren Özgüler'den oluşan Küçük Erkek Yüzme Takımı ise ikincilik kupasını kucakladı.

Bireysel yarışlarda ise Beril Öztürk "50 ve 100 Metre Kurbağalama, 50 Metre Serbest Stilde" birinci, "200 Metre Karışık Stilde" üçüncü, Nehir Kelleci "50 ve 100 Metre Sırtüstü Stilde" birinci, "50 Metre Kelebek Stilde" ikinci, Kadirhan Sağlam "50 Metre Kelebek Stilde" ikinci, "200 Metre Karışık Stilde" üçüncü, "100 Metre Kelebek ve 200 Metre Serbest Stilde" dördüncü, Beren Anlaş "50 Metre Serbest Stilde" üçüncü, "50 Metre Sırtüstü ve 100 Metre Serbest Stilde" dördüncü, Deniz Aksoy "100 Metre Serbest Stilde" ve Irmak Erdem ise "100 Metre Kurbağalama Stilde" dördüncü oldu.

Yiğit SettarEvgülü, Kadirhan Sağlam, Kerem Aydınçelebi ve Deniz Aksoy'dan oluşan takım "4x100 Metre Karışık Bayrak Yarışı" ve "4x100 Metre Serbest Bayrak Yarışı"nda üçüncü, Nehir Kelleci, Beril Öztürk, Irmak Erdem ve Beren Anlaş'tan oluşan takım "4x100 Metre Karışık Bayrak Yarışı"nda birinci, Beril Öztürk, Sude Bingül, Beren Anlaş ve Nehir Kelleci'nin oluşan takım ise "4x100 metre Serbest Bayrak Yarışında" birinci olmayı başardı.

SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, Küçük Kız, Küçük Erkek Yüzme Takımlarını ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak bölge yarışlarında başarılar diledi. - GAZİANTEP