Sanko Holding, vadeleri 60 gün erteledi Sanko Holding, tüm satışların vadelerini, vade farklı ilave edilmeksizin 60 gün erteledi.

Sanko Holding, tüm satışların vadelerini, vade farklı ilave edilmeksizin 60 gün erteledi.

Sanko Holding Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, müşterilerinin, Türkiye'nin ve dış ticarette pazar konumunda olan ülkelerde yaşanan sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarına çözüm olması amacıyla bir dizi karar aldı.

Buna göre şirket, müşterilere ve topluma karşı duyarlılıklarının bir gereği olarak, 31 Mart tarihinden itibaren Sanko şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerinin, vade farklı ilave edilmeksizin 60 gün ertelendiğini duyurdu.

Bunun yanı sıra, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına ilave 60 gün vade tanındığı belirtilen açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için herkesi bireysel önlemlerinin yanı sıra, kurumsal ve ekonomik katkıları da sunması gerektiğine inanıyoruz." ifadesi yer aldı.

Geçmişte de müşterilere destek olmak amacıyla benzer kararlar aldıkları ve sektörün dinamizmine katkı sunulduğu kaydedilen açıklamada, "Her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA