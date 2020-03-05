SANKO Holding şirketleri GAP Tarım Fuarı'ndaki yerini aldı

05.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:42

SANKO Holding'in iş ve tarım makinaları sektörlerindeki şirketleri Başak Traktör, MST İş ve Tarım Makinaları ile Asko Claas Tarım Makinaları, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11'inci Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda (GAP Tarım) ürünlerini çiftçilerle buluşturdu.

SANKO Holding'ten yapılan açıklamaya göre fuar, Gaziantep Sanayi Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği destekleriyle düzenlendi.

Fuarda Sanko Holding, Başak Traktör, MST İş ve Tarım Makinaları ile Asko Claas Tarım Makinaları ile ürünlerini sergiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başak Traktör Pazarlama Yöneticisi Oğulcan Karaibrahim, fuarda 5120 dahil olmak üzere yedi modeli çiftçilerin beğenisine sunduklarını aktardı.

Ziyaretçilere 2047, 2060, 2075, 2080, 2090 ile 2110 tek ve çift çeker Başak modellerin tanıtımını yaptıklarını belirten Karaibrahim, "Traktörlerimiz genel özellikleriyle kendi sınıflarında en az yakıt tüketimi olan traktörlerdir. Yüzde 100 yerli üretim ve yedek parça konusunda ulaşımı kolaydır." ifadelerini kullandı.

Karaibrahim, Başak Traktör modellerinin ekonomik olmasının yanında çiftçilerin her ihtiyaçlarına yanıt verebilen ürünler olduğuna dikkati çekerek, "Fuarda tanıtımını yaptığımız 5120 model traktörümüz, 32 ileri 32 geri şanzımanıyla çiftçinin çalışma esnasında uygun vites aralıkları bulabilmesine imkan sağlıyor. Traktörlerimiz az yakıt tüketiminin yanı sıra sağlamlığı ile de çiftçilerimiz tarafından tercih ediliyor. Türkiye'nin her bölgesinde traktörlerimiz bulunuyor. 47 HP'den 120 HP'ye kadar modellerimizi çiftçilerimize sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Traktörümüzü bölge çiftçisine tanıtıyoruz"

ASKO CLAAS Satış Temsilcisi Volkan Türk da fuara, distribütörü oldukları Alman tarım makinaları Claas'ı tanıtmak amacıyla katıldıklarına vurgu yaptı.

Tucano 320 modeli biçerdöver ve Arion 510 model 125 HP traktörü bölge çiftçilerine getirdiklerini kaydeden Türk, şöyle devam etti:

"Fuarda Claas'a olan ilgi gayet iyi durumda. Satıştan ziyade Claas'ı tanıtmak için buradayız. Claas tarım makinaları ve ekipman üretiminde dünya lideri bir marka. Yüksek teknoloji ürünlerini bölge çiftçilerinin dokunarak ve inceleyerek görmesini sağladık. 2017 yılından bu yana SANKO Holding Claas'ın Türkiye distribütörü. Kaba yem sektöründe çalışan silaj makinası Claas Jaguar modeliyle Türkiye pazar lideriyiz. Hedefimiz Türk tarımına azami katkıyı sunmaktır."

"MST'de operatör konforu ve rahatlığı ön planda"

MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdürü Aydın Karlı, fuarda 6 serisi bekoloder (kazıcı yükleyici), telehandler (teleskopik forklift) ve ekskavatörleri tanıttıklarını ifade etti.

İlk ve tek yerli üreticisi oldukları telehandlerin 7 metreden 17 metreye kadar farklı metre ve tonajlarda ürettiklerini kaydeden Karlı, "Fuarda ayrıca 2017 yılında pazara sunduğumuz 22 ve 30 ton kapasiteli paletli ekskavatörlerimizi sergiliyoruz. Operatör konforunu ve rahatlığını ön planda tutuyoruz. Makinalarımızın tercih edilme sebebi yakıt ekonomisi ve müşteri memnuniyetidir. Bu sayede makina verimliği ve yakıt sarfiyatında avantaj sağlayarak, tercih sebebi oluyoruz. MST İş ve Tarım Makinaları, Türkiye'nin 55 noktasında kurulu yaygın hizmet noktası ile müşterilerine kesintisiz yedek parça ve servis hizmeti sağlıyor. Parça bulunabilirlik oranımız yüzde 100'lere yaklaşmış durumda. Ayrıca makinalarda kullanılan diğer ataşmanlarımızı da fuarda sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu

GAPTarım Fuar'ı, 7 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA