Sanko Holding'in kurucusu Sani Konukoğlu mezarı başında anıldı

16.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:16

Sanko Holding'in kurucusu Sani Konukoğlu ölümünün 26'ıncı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Sanko Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Asri Mezarlık'taki anma törenine Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih, Sami, Cengiz, Ertuğrul ve Yiğitcan Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Eski Başkanı Mustafa Topçuoğlu, diğer Konukoğlu ailesi üyeleri, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Okunan duaların ardından, Sani Konukoğlu'nun mezarına karanfiller bırakıldı. Aile adına konuşan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu programa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA