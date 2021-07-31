Sanko Holding'den yanan ormanlar için 100 bin fidan bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanko Holding'den yanan ormanlar için 100 bin fidan bağışı

Sanko Holding'den yanan ormanlar için 100 bin fidan bağışı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Ekonomi

Sanko Holding, yurt genelinde yaşanan orman yangınları sonrasında, TEMA Vakfı'nın başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 100 bin fidan bağışıyla destek verdi.

Sanko Holding, yurt genelinde yaşanan orman yangınları sonrasında, TEMA Vakfı'nın başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 100 bin fidan bağışıyla destek verdi.

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ve milletimizin yanındayız. Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günü. Sanko Holding olarak TEMA Vakfı'nın başlattığı seferberliğe 100 bin fidan ile destek oluyoruz. Geçmiş olsun Türkiyem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prens Harry Yıldız Tilbe Prens William Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Hakan Reçber Ceyhun Gülselam
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sanko Holding'den yanan ormanlar için 100 bin fidan bağışı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 11:03:37. #1.16#

title