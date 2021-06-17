Sanko Enerji'nin sponsor olduğu "Enerji Verimliliği" kitabı sektör paydaşlarına rehberlik edecek
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Sanko Enerji'nin sponsor olduğu "Enerji Verimliliği" kitabı sektör paydaşlarına rehberlik edecek

Sanko Enerji'nin sponsor olduğu 'Enerji Verimliliği' kitabı sektör paydaşlarına rehberlik edecek
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Sanko Enerji'nin sponsor olduğu rehber niteliğindeki "Sürdürülebilir Sanayi İçin Enerji Verimliliği" kitabı sektör paydaşlarının kullanımına sunuldu.

Sanko Enerji'nin sponsor olduğu rehber niteliğindeki "Sürdürülebilir Sanayi İçin Enerji Verimliliği" kitabı sektör paydaşlarının kullanımına sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de enerji verimliliği alanındaki dönüşüme katkı sunma amacını taşıyan kitap sanayiciler için önemli bilgiler içeriyor.

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk liderliğinde hazırlanan rehber niteliğindeki kitapta, enerji etüdünden enerji yönetimine, elektrik motorları, endüstriyel kazanlar, fırınlar ve fanların verimliliğinden ısı yalıtımına kadar birçok konu ele alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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