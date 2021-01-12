Sanko Enerji, Göcek'te 611 bin litre atık topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sanko Enerji, Göcek'te 611 bin litre atık topladı

12.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:04
Sanko Enerji, Göcek'te 611 bin litre atık topladı

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) üyesi olan Sanko Enerji, sponsor olduğu "TURMEPA I" teknesiyle Muğla'nın Göcek koylarında 1059 tekneden 611 bin litre atık topladı.

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) üyesi olan Sanko Enerji, sponsor olduğu "TURMEPA I" teknesiyle Muğla'nın Göcek koylarında 1059 tekneden 611 bin litre atık topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 bin 400 kişinin günlük ürettiği atık suya eşdeğer miktardaki atığın toplanmasıyla yaklaşık 5 milyon litre deniz suyu temiz kaldı.

TURMEPA ve Sanko Enerji'nin sürdürdüğü "denizi kirlilikten koruma" çalışmaları, ekolojik önem taşıyan bölgelerin korunmasına ve balık popülasyonunun yeniden inşasına katkı sağlıyor.

Söz konusu çalışmayla, yat ve turistik teknelerden toplanan atık suyun deniz ortamına karışması önlenerek deniz canlılarına sağlıklı bir yaşam alanı sağlanırken, deniz habitatının bozulması da engelleniyor.

Sanko Enerji, 9 yıldır sponsor olduğu TURMEPA I teknesiyle, yaz sezonunda haftada 25 bin 520 deniz aracının görüldüğü Göcek koylarının mavi kalması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Hülya Avşar Özdemir Erdoğan
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanko Enerji, Göcek'te 611 bin litre atık topladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:08:37. #1.15#
title